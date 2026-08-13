Transportes invertirá 6,15 millones en la renovación de 17 kilómetros de la A-43 en la provincia de Ciudad Real

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,15 millones de euros las obras de rehabilitación del firme en la autovía A-43, entre los km 0 y 17, a su paso por los términos municipales de Ciudad Real, Miguelturra, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava.

El objeto de la actuación es la rehabilitación superficial del firme de este tramo de la A-43, con el fin de mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios y resolver las patologías detectadas en el pavimento. El anuncio de licitación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los trabajos previstos incluyen el fresado del firme existente y la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa. El espesor del fresado y el tipo de mezcla dependerá del grado de deterioro detectado. Asimismo, se realizará la reposición de las marcas viales que hayan sido afectadas por las obras.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente el pasado 15 de abril en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que supone un importante impulso para mejorar la calidad del servicio de la infraestructura viaria estatal existente.