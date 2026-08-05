Ciudad Real quiere la Copa del Mundial 2026: el alcalde solicita a la RFEF ser una de las sedes de la gira del trofeo

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 visite la capital ciudadrealeña tras la conquista del campeonato por parte de la Selección Española.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha remitido una carta al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, para trasladarle el interés del Consistorio en que la ciudad forme parte de la gira conmemorativa que la Federación pueda organizar, con el objetivo de que miles de aficionados de la capital y de toda la provincia puedan contemplar de cerca el trofeo.

En la misiva, el regidor felicita a la Federación por el éxito alcanzado por la Selección Española y destaca que el combinado nacional no solo ha logrado un hito deportivo, sino que también se ha convertido en un ejemplo de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y el compromiso.

Cañizares sostiene que esos valores trascienden el ámbito del deporte y constituyen un referente para toda la sociedad, motivo por el que considera importante acercar el trofeo a los ciudadanos y permitir que los aficionados puedan celebrar este nuevo éxito del fútbol español.

El recuerdo de la visita de la Copa en 2010

La petición del Ayuntamiento se apoya además en un precedente muy presente en la memoria de la ciudad. Tras la conquista del primer Mundial por España en 2010, el Trofeo de la Copa del Mundo hizo parada en Ciudad Real y fue expuesto en la Plaza del Pilar, donde miles de vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia y de Castilla-La Mancha acudieron para fotografiarse junto al símbolo del mayor éxito del fútbol español.

El Consistorio considera que repetir aquella experiencia supondría un acontecimiento de gran relevancia social y deportiva, además de una oportunidad para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de un trofeo que forma parte de la historia del deporte nacional.

El Ayuntamiento ofrece todos los medios necesarios

Con este objetivo, el Gobierno municipal ha trasladado a la Real Federación Española de Fútbol su plena disposición para colaborar en la organización del evento.

En concreto, el Ayuntamiento pone a disposición de la RFEF todos los recursos organizativos, logísticos y de seguridad necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la visita, así como algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad para albergar la exposición del trofeo.

El Consistorio confía en que Ciudad Real pueda ser incluida en el recorrido que realice la Copa del Mundo tras el histórico triunfo de la Selección Española, permitiendo que miles de aficionados celebren de cerca un nuevo hito del deporte nacional sin salir de la provincia.