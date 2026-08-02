Fuenllana otorga la Medalla de la Villa a Miguel Ángel Valverde: "Conservaré esta distinción en un lugar de honor"

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha recibido este sábado la Medalla de la Villa de Fuenllana, la máxima distinción que concede el Ayuntamiento de la localidad,

Valverde ha sido recibido por el alcalde de Fuenllana, Salvador Carlos Dueñas. La entrega se ha celebrado en el entorno del antiguo Convento de los Agustinos, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y dentro de los actos organizados con motivo de una nueva edición de las tradicionales Bodas de Camacho.

Tras recibir el pergamino acreditativo y la Medalla de la Villa de manos del alcalde, Valverde ha confesado sentirse "abrumado" por las palabras que Dueñas le ha dedicado durante su presentación y por un reconocimiento que, según ha asegurado, considera muy superior a sus propios méritos.

El presidente provincial ha felicitado a las personas distinguidas durante el acto y ha afirmado que reconocer públicamente a quienes contribuyen con su trabajo y compromiso al progreso de Fuenllana constituye una forma de fortalecer la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, ha reconocido que recibir una distinción que también ha sido concedida a figuras de la talla de Miguel de Cervantes y Santo Tomás de Villanueva le hace sentirse "muy pequeño" ante dos referentes universales estrechamente ligados a la historia de La Mancha.

Del autor del Quijote ha destacado que escribió "la obra más grande jamás escrita" y que situó para siempre a esta tierra en el mapa universal de la literatura, mientras que del santo fuenllanero ha subrayado la dimensión espiritual, histórica y universal de su legado.

Especialmente emotivas han sido también las palabras que ha dedicado al alcalde de Fuenllana, de quien ha asegurado que representa un ejemplo de "entrega permanente, cercanía y vocación de servicio" hacia sus vecinos.

De igual modo, ha destacado el "firme respaldo" que presta la Diputación a las tradiciones, las fiestas populares y las manifestaciones culturales de toda la provincia, ya que constituyen uno de los principales elementos de identidad de los municipios y un legado recibido de generaciones anteriores que merece ser protegido.

En ese contexto, ha recordado que la institución provincial concedió el pasado año la declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial a 39 celebraciones. Al respecto, se ha referido al significado de una celebración como las Bodas de Camacho, profundamente vinculada a la obra de Cervantes.

En el tramo final de su intervención ha expresado su profundo agradecimiento por una distinción que, según ha asegurado, conservará siempre "en un lugar de honor" como recuerdo permanente de una jornada que ha calificado de inolvidable.

La Diputación, con los pueblos pequeños

Valverde ha reivindicado el papel que desempeña la Diputación de Ciudad Real como "garante del futuro de los municipios de menor población". Ha recordado que alrededor del 70 % de las localidades de la provincia cuentan con menos de 2.000 habitantes y ha afirmado que, sin el respaldo económico de la institución provincial, muchas de ellas tendrían serias dificultades para mantener servicios esenciales e, incluso, para garantizar su propia continuidad.

Como ejemplo de esa política municipalista ha recordado que Fuenllana recibió en torno a 130.000 euros en 2021, mientras que en 2025 la aportación de la Diputación ha ascendido a 285.000 euros, lo que supone superar los 1.400 euros por habitante y duplicar prácticamente la financiación recibida hace apenas unos años.

Valverde ha incidido en que el apoyo de la Diputación no se limita a las inversiones económicas y ha repasado algunas de las actuaciones impulsadas por la institución provincial, entre otras, la instalación de sistemas de conexión mediante tecnología satelital para facilitar el acceso a internet, la programación cultural o la instalación de cámaras de videovigilancia en aquellas poblaciones que carecen de Policía Local.