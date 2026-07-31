Francisco Cañizares: "La Pandorga reúne familias, amigos y vecinos como no se ve a lo largo del año"

Un año más, Ciudad Real espera con ganas la llegada del 31 de julio para dar la bienvenida a su fiesta más grande e identitaria: la Pandorga. Las calles se preparan para hacer vibrar a quienes, con el pañuelo de yerbas atado al cuello, las llenaran de ambiente durante todas las horas.

Nacida de la tradición y manteniendo viva la devoción hacia la patrona, la Virgen del Prado, la Pandorga no es una fiesta más; es la seña de quienes han transmitido la pasión por sus raíces.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado que en esta fiesta la "implicación de los más jóvenes" supone un "componente muy importante", que han hecho de esta celebración "algo propio" generando eventos como "la zurra alrededor de la limonada".

Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real.

En una ciudad moderna y "accesible para todos", su fiesta más identitaria no deja atrás a nadie. Desde "talleres para los más pequeños" hasta el acercamiento de la fiesta a las residencias por parte del Pandorgo, la ciudad se rinde a un festejo que consigue hitos: "La Pandorga reúne familias, amigos y vecinos de una manera que no se ve a lo largo del año", afirma Cañizares.

Programa completo

Convertida en "un referente de participación" que le ha generado "un gran éxito" y declarada en 1985 como una Fiesta de Interés Turístico Regional, desde Ciudad Real miran con esperanza poder "celebrar el año que viene" ser Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Hemos recibido un informe favorable de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y pronto lo remitiremos al Ministerio para su valoración" adelanta el alcalde.

En vistas de alcanzar un título a la altura de esta festividad, la proyección al exterior pasa por el deporte. Como novedad y como herramienta de difusión, se ha impulsado una "carrera nocturna de la Pandorga" que en su primera edición ha conseguido "igualar carreras que ya tenían mucha tradición". Por su parte, el Caserío, que es "el club de fútbol que mejor representa a la ciudad y en el que mayor categoría está" ha llevado "en su camiseta el nombre de la Pandorga" por toda España.

Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Siglos atrás la figura del Pandorgo reunía en la puerta de la catedral a todos los asistentes para invitarles a limoná y torraos. Cañizares resalta su papel y recuerda que resurgió "con la entrada de los ayuntamientos democráticos". Para el alcalde, la figura del Pandorgo es "un símbolo de libertad". Este 2026 será Antonio Martín Císcar el máximo representante de este festejo al salir elegido como Pandorgo.

Y aunque los jóvenes tienen un gran peso durante estas fechas, el regidor no ha dejado de recordar a los mayores, quienes son "los transmisores de la tradición, de no olvidar cuál es nuestro origen humilde como capital de La Mancha".

La Pandorga mantiene viva su esencia con actividades tradicionales: ofrenda de flores para la Virgen del Prado, toros de fuego para los más atrevidos y limoná para todos los públicos. Asimismo, el alcalde ha señalado que el éxito de esta celebración recae en el sentimiento popular, en la música, en la gastronomía y en el folclore que son la seña de identidad de la fiesta.