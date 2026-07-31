Ciudad Real proclama al Pandorgo y la Dulcinea 2026: "Esta fiesta representa el sentimiento de todo un pueblo"

Ciudad Real ha vivido este viernes el día grande de la Pandorga con la celebración del acto institucional de proclamación del Pandorgo y la Dulcinea 2026, una de las citas más representativas en honor a la Virgen del Prado, que cada año reúne a cientos de ciudadrealeños para rendir homenaje a las tradiciones, la cultura popular y el sentimiento de pertenencia a la ciudad.

El acto institucional, cargado de simbolismo y tradición que marca el Día Grande de la Pandorga, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, ha estado presidido por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Durante su intervención, Cañizares ha felicitado al nuevo Pandorgo, Antonio Martín, por un nombramiento especialmente significativo para su familia, ya que hace 25 años fue su padre quien recibió este mismo reconocimiento. Un legado que simboliza cómo la Pandorga "se transmite de generación en generación" y que ha dado sentido a las palabras del primer edil.

"Enhorabuena por conseguir lo que era un anhelo, que se arraiga en los orígenes y en el sentido de pertenencia de una familia. La Pandorga es una tradición que pasa de padres a hijos y de abuelos a nietos. Es una fiesta con identidad propia, el sentimiento de todo un pueblo", ha destacado el alcalde.

El regidor también ha tenido palabras de reconocimiento para la Dulcinea 2026, Andrea León, de quien destacó el legado familiar y los valores que representa. "Enhorabuena a nuestra Dulcinea: es una tradición que le viene de familia y representa los valores de esta tierra y de nuestras fiestas", ha señalado.

El alcalde ha recordado que la Pandorga es una celebración para disfrutar, compartir y sentir el orgullo de pertenecer a Ciudad Real. "Son días de fiesta, de alegría, de honrar a nuestra patrona y de sentirnos orgullosos de lo que somos. La Virgen del Prado es quien nos convoca y nos une como ciudad", ha expresado.

En un momento especialmente emotivo de su discurso, ha trasladado un mensaje de apoyo a los ciudadanos destinados en Ceuta, reconociendo su labor en defensa del país. "Quiero acordarme de nuestros compatriotas en Ceuta. Nos representan a todos defendiendo nuestro país. Ceuta es España y un ataque a Ceuta es un ataque a toda España", ha manifestado.

Además, se ha referido a la Virgen del Prado como el principal símbolo de la ciudad y de su historia. "Nuestra Dueña y Patrona nos ha hecho crecer como ciudad. Ella representa nuestros orígenes y nuestro legado, aquello que nos convierte en un pueblo vivo y orgulloso de su historia. Lo más importante de esta fiesta es nuestra Virgen del Prado", ha afirmado.

Al inicio del acto, Cañizares ha entregado a Antonio Martín —padre— una Puerta de Toledo por el 25 aniversario de su nombramiento. También se han impuesto distintivos en la banda a la Dulcinea 2026 y a las damas María Fernández y Silvia Pérez, estas por parte de la concejal de Festejos, Mar Sánchez.

El "compromiso" del Pandorgo

Por su parte, el recién nombrado Pandorgo 2026, Antonio Martín, ha asumido este reconocimiento con "emoción y compromiso" y ha destacado que la Pandorga trasciende el carácter festivo para convertirse en un símbolo de identidad colectiva.

"La Pandorga no es solo una celebración; es amistad, es familia y es el momento en el que Ciudad Real se mira a sí misma y recuerda quién es", ha afirmado. Martín ha recordado que ha crecido ligado a esta tierra y a sus tradiciones, donde aprendió "el valor del esfuerzo", y defendió que "una ciudad la hace su gente".

Asimismo, se ha comprometido a ejercer el cargo con plena dedicación, representando con orgullo a la Hermandad de Pandorgos y llevando el nombre de Ciudad Real allí donde sea necesario.