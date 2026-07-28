Solo un minuto para cambiar de tren y llegar hasta Madrid: Almadén denuncia el "maltrato sistemático" de Renfe

Vecinos de Almadén en la estación de Puertollano tras perder el Avant. Ayto. de Almadén

El Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real) ha denunciado el "maltrato sistemático" que, a su juicio, Renfe dispensa a los vecinos de la comarca por la planificación de los horarios ferroviarios entre Almadén y Madrid.

El origen de la protesta está en el escaso margen que existe para realizar el transbordo en la estación de Puertollano. Los viajeros que salen desde Almadén deben coger primero un tren de media distancia hasta la ciudad minera y, una vez allí, enlazar con un tren Avant con destino a la capital de España.

El problema, según denuncia el Consistorio, es que entre la llegada de un tren y la salida del otro solo hay un minuto.

En concreto, el tren procedente de Almadén tiene prevista su llegada a Puertollano a las 19:04 horas, mientras que el Avant hacia Madrid parte a las 19:05.

Un margen que el Ayuntamiento considera "insuficiente" y que, además, asegura que contradice las propias normas de Renfe, ya que la compañía no permite acceder a los trenes de alta velocidad con menos de dos minutos de antelación.

Este mismo lunes

La situación volvió a repetirse este lunes 27 de julio. Según relata el Ayuntamiento, el tren de media distancia llegó con apenas tres minutos de retraso a Puertollano, pero el Avant no esperó a los pasajeros procedentes de Almadén y emprendió su viaje hacia Madrid, dejando en tierra a todos los viajeros que debían hacer el enlace.

El incidente coincidió, además, con la vuelta de numerosos vecinos que habían pasado las fiestas patronales en Almadén y regresaban a la capital.

El Consistorio también denuncia que muchos de los afectados eran jóvenes que viajaban con los descuentos del programa Verano Joven.

Al adquirir los billetes por separado para poder beneficiarse de estas tarifas, aseguran que Renfe no les ofreció la posibilidad de ser reubicados en otros trenes, obligándoles en algunos casos a comprar un nuevo billete si querían continuar el viaje y siempre que hubiera plazas disponibles.

Agradecimiento a la Policía

El Ayuntamiento lamenta la "desidia" de Renfe tanto en la programación de unos horarios que considera inviables como en la gestión de los viajeros afectados. Además, asegura que algunos empleados de la compañía se mostraron reticentes a facilitar el libro de reclamaciones.

Por el contrario, ha querido agradecer públicamente la actuación de los agentes de la Policía Nacional y del personal de seguridad de la estación de Puertollano, destacando el "trato exquisito" que dispensaron a los viajeros mientras intentaban encontrar una solución.

En su comunicado, el Consistorio que lidera la alcaldesa 'popular' Raquel Jurado concluye que este episodio demuestra la falta de atención que, a su juicio, reciben los habitantes de la España rural, pese a los discursos institucionales en defensa de la lucha contra la despoblación y de la mejora de las conexiones ferroviarias.