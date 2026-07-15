Perdonan una deuda de 56.000 euros a un técnico de emergencias sanitarias de Ciudad Real anegado por los préstamos

Un técnico de emergencias sanitarias de Ciudad Real ha conseguido librarse de una gran deuda de 56.415 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Una situación a la que llegó tras pedir un préstamo para terminar sus estudios y acceder a una profesión que ya ha ejercido durante más de 17 años.

Tras el primer préstamo, financió la compra de un vehículo, ya que los turnos y horarios de trabajo le impedían usar el transporte público, y durante años cumplió todas sus obligaciones.

Sin embargo, la llegada de la pandemia de covid-19 alteró completamente ese equilibrio, afectando a su salud y a sus ingresos.

Además, en 2023 llegó otro golpe inesperado, cuando el motor de su coche sufrió una avería de un coste de 6.000 euros.

Desde este momento comenzaron los retrasos, las refinanciaciones imposibles y las llamadas constantes de los acreedores. Pese a que aceptó horas extra y redujo gastos, no fue suficiente ante una deuda que siguió creciendo.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento estudió el caso y acreditó que el origen del sobreendeudamiento respondía a circunstancias completamente sobrevenidas, tramitando el procedimiento previsto en la Ley de la Segunda Oportunidad.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Ciudad Real ha acordado finalmente la exoneración de 56.415,68 euros, correspondientes a 15 obligaciones frente a nueve acreedores.

Además, podrá conservar su vehículo sin necesidad de venderlo ni afrontar una subasta judicial, lo que le permitirá seguir desarrollando una profesión esencial para la sociedad.

"Detrás de muchos procedimientos encontramos personas que han trabajado toda su vida y que simplemente se han visto desbordadas por una cadena de circunstancias inesperadas. La Ley de la Segunda Oportunidad ofrece una salida legal para que puedan dejar atrás esa carga y recuperar su estabilidad", ha expresado José Domínguez, letrado colaborador de la asociación.