La Diputación de Ciudad Real culpa a la Junta de no poder dar ayudas para Corresponsables a pueblos de más de 10.000 vecinos

La Diputación de Ciudad Real ha denunciado que no podrá colaborar en la financiación del Plan Corresponsables en los municipios de más de 10.000 habitantes debido a que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha emitido el preceptivo informe favorable de no duplicidad para estas localidades.

Así lo ha explicado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno provincial, Rocío Zarco, quien ha detallado que la Junta de Gobierno de la institución sí ha aprobado el convenio correspondiente a los municipios de menos de 10.000 habitantes, con una aportación de 259.000 euros por parte de la Diputación. Sin embargo, ha lamentado que no pueda extenderse esta ayuda a las localidades con mayor población, pese a que el presupuesto provincial para 2026 contempla una partida específica de 177.000 euros destinada a ese fin.

Según Zarco, esta contribución económica es una novedad incorporada este año para compensar la reducción de fondos aplicada por el Ministerio de Igualdad al Plan Corresponsables, una disminución que, según ha señalado, tampoco ha sido cubierta por la Administración autonómica.

La portavoz ha explicado que la Diputación financiará en los municipios menores de 10.000 habitantes un mínimo del 25 % del coste del programa, porcentaje que podrá alcanzar el 37 % en determinados casos.

Cerca de cinco millones de euros en acuerdos

"El compromiso del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y del equipo de Gobierno es ayudar a todos los municipios de la provincia en el Plan Corresponsables, pero no va a ser posible en los de más de 10.000 habitantes porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha emitido informe favorable de no duplicidad", ha afirmado Zarco.

Durante la comparecencia, en la que también ha participado el vicepresidente responsable de Hacienda y Organización Interna, Adrián Fernández, se ha informado de los acuerdos adoptados en las dos últimas reuniones de la Junta de Gobierno, que movilizan cerca de cinco millones de euros.

Entre las medidas aprobadas destaca una convocatoria del Plan de Empleo destinada a la contratación de técnicos en competencias digitales y personal para puntos de inclusión digital, dotada con tres millones de euros. Esta iniciativa permitirá incorporar a 156 trabajadores en toda la provincia, asumiendo la Diputación la totalidad de los costes salariales y de Seguridad Social.

Los contratos podrán tener una duración máxima de doce meses y desarrollarse entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, con el objetivo de reforzar la atención digital en los municipios y facilitar el acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías.

Asimismo, se han aprobado dos líneas de subvenciones dirigidas al pequeño comercio, la hostelería y los alojamientos turísticos de municipios con menos de 2.000 habitantes, dotadas con 265.000 euros cada una. A ello se suma una partida de 272.000 euros para sufragar gastos de funcionamiento de los grupos de desarrollo rural.

Aplazados los conciertos solidarios

En el turno de preguntas, Zarco también se ha referido al aplazamiento del programa de conciertos solidarios impulsado por la Diputación de Ciudad Real. La suspensión temporal se debe a la presentación de un recurso especial en materia de contratación por parte de una de las empresas participantes en el proceso de licitación.

El expediente ya ha sido remitido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla-La Mancha y, mientras se resuelve la situación, la institución provincial trabaja en la devolución del importe de las entradas adquiridas por los asistentes, al no poder concretarse todavía nuevas fechas para los espectáculos.