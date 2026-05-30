Raquel Jurado lidera el impulso de Almadén y su comarca: "Nos centramos en acciones viables y de alto impacto local"

El desarrollo turístico y económico de Almadén (Ciudad Real) y su entorno encara un punto de inflexión. Raquel Jurado, alcaldesa de la localidad, analiza en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la compleja gestión del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una ambiciosa estrategia que se ejecuta a contrarreloj en los ocho municipios de la comarca y cuya fecha límite de materialización está programada para este verano, entre los meses de julio y agosto.

El plan, financiado con 3,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos tras ser impulsado en el cierre de la pasada legislatura por un equipo de gobierno anterior, busca transformar el modelo turístico de la comarca y fijar población en el territorio.

Sin embargo, su desarrollo real está exigiendo un extraordinario sobreesfuerzo técnico y administrativo por parte del Ayuntamiento de Almadén, institución que ha asumido en exclusiva el riesgo financiero y la tramitación legal de la totalidad de los proyectos.

Raquel Jurado junto a una cuadro de la artista Sofía Reina. Angela Pulido Díaz

Lejos de los discursos idílicos, la regidora 'popular' también detalla la cara menos amable de la gestión pública: el sobreesfuerzo de los funcionarios municipales frente a las plataformas de control, las trabas que obligaron a reorientar obras civiles por la compra de suministros y el balance definitivo de unas infraestructuras llamadas a dinamizar la economía local.

P. Con proyectos paralizados por las exigencias ambientales del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), ¿Cómo se originó esta subvención y hasta qué punto su valor real hoy es consolidar las redacciones técnicas para el futuro?

R. Muchas licitaciones públicas quedan desiertas por la falta de constructoras disponibles y, en el caso específico de la Virgen del Castillo, las directrices ambientales europeas hacían inviable la obra civil tal y como estaba planteada. Sin embargo, tener el proyecto redactado ya es una herramienta fundamental: es un patrimonio documental costeado para el municipio que permitirá ejecutar la obra con otras vías de financiación o fondos propios en el futuro.

Respecto al origen, el plan fue heredado de la anterior legislatura. Tras dos solicitudes propias del Ayuntamiento que resultaron desestimadas por los órganos evaluadores, la viabilidad se logró gracias a la Diputación de Ciudad Real, que financió a una consultora externa para articular esta propuesta comarcal que integra a Almadén con otros siete municipios concurrentes.

P. Al ser Almadén el municipio principal de la comarca, se le asignó la tramitación integral de todo el plan en la anterior legislatura. ¿Hasta qué punto ha supuesto una carga administrativa asumir la gestión centralizada de los otros siete ayuntamientos?

R. La expresión popular de que "en el pecado llevas la penitencia" desvela con absoluta fidelidad lo que ha acontecido en esta institución. Nadie puede cuestionar que el Plan de Sostenibilidad Turística resulta altamente beneficioso y necesario para el desarrollo económico y el posicionamiento de nuestro territorio. Sin embargo, ha representado un desafío administrativo verdaderamente tremendo para la gestión diaria del Ayuntamiento de Almadén.

La arquitectura institucional diseñada para este plan obliga a que una sola administración local —en este caso, la nuestra— asuma en exclusividad la responsabilidad legal de tramitar, licitar, fiscalizar y gestionar de forma centralizada los expedientes de otros siete ayuntamientos concurrentes. Esta acumulación de funciones externas ha tensionado hasta el extremo nuestras capacidades operativas habituales, pero la hemos afrontado con absoluta responsabilidad.

P. Al ser Almadén el municipio principal de la comarca, se le asignó la tramitación integral de todo el plan en la anterior legislatura. ¿Hasta qué punto ha supuesto una carga administrativa asumir la gestión centralizada de los otros siete ayuntamientos?

R. La complejidad técnica es de tal magnitud que resulta difícil de ponderar desde fuera de la administración. Si cualquier licitación ordinaria a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público ya es intrincada para un ayuntamiento con recursos humanos limitados, la fiscalización de estos fondos europeos eleva esa dificultad a niveles exponenciales.

Nos enfrentamos a una burocracia rigurosa que exige la interoperabilidad y el cruce constante de datos en múltiples plataformas de control de la Unión Europea, tales como CoFFEE y Minerva. Estas herramientas nos obligan, entre otras exigencias, a certificar de manera fehaciente la total ausencia de conflictos de intereses de todos los intervinientes, desde los miembros de la mesa de contratación hasta mi propia persona como alcaldesa y firma última de los contratos de adjudicación.

Ante este panorama, que ha llevado a diversas administraciones a nivel nacional y autonómico en Castilla-La Mancha a devolver porcentajes muy elevados de sus asignaciones por la imposibilidad de cumplir los plazos, nosotros mantuvimos la templanza.

"Mi obligación principal era blindar al Ayuntamiento de un paso en falso antes de asumir un riesgo económico inasumible"

Consideramos seriamente la opción de proceder a la devolución de los 3.800.000 euros adjudicados como una medida de prudencia financiera, ya que la normativa europea estipula que, si no se alcanza un porcentaje determinado de ejecución en los plazos fijados, el ayuntamiento gestor se ve obligado a reintegrar la totalidad de los fondos percibidos junto con los correspondientes intereses de demora.

El escenario más grave se presenta cuando una obra queda inacabada al expirar el plazo: el municipio debe devolver el dinero a Europa pero, al mismo tiempo, está obligado contractualmente a abonar a las empresas constructoras la parte ya ejecutada. Mi obligación principal era blindar al Ayuntamiento de un desastre económico, y por eso se analizaron todos los escenarios antes de dar un paso en falso.

P. Los sistemas estatales de control imponen protocolos de fiscalización sumamente estrictos a las administraciones locales para evitar fraudes. ¿Cuál es el verdadero nivel de complejidad técnica que entraña la justificación jurídica en estas plataformas de control?

R. La complejidad técnica es de tal magnitud que resulta difícil de ponderar desde fuera de la administración. Si cualquier licitación ordinaria a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público ya es intrincada para un ayuntamiento con recursos humanos limitados, la fiscalización de los fondos Next Generation eleva esa dificultad a niveles exponenciales.

Nos enfrentamos a una burocracia rigurosa que exige la interoperabilidad y el cruce constante de datos en múltiples plataformas de control de la Unión Europea, tales como CoFFEE y Minerva. Estas herramientas nos obligan, entre otras exigencias, a certificar de manera fehaciente la total ausencia de conflictos de intereses de todos los intervinientes, desde los miembros de la mesa de contratación hasta mi propia persona como alcaldesa y firma última de los contratos de adjudicación.

Ante este panorama, que ha llevado a diversas administraciones a nivel nacional y autonómico en Castilla-La Mancha a devolver porcentajes muy elevados de sus asignaciones por la imposibilidad de cumplir los plazos, nosotros consideramos seriamente la opción de proceder a la devolución íntegra de los 3.800.000 euros adjudicados.

La normativa europea estipula que, si no se alcanza un porcentaje determinado de ejecución en los plazos fijados, el ayuntamiento gestor se ve obligado a reintegrar la totalidad de los fondos percibidos junto con los correspondientes intereses de demora. El escenario más grave se presenta cuando una obra queda inacabada al expirar el plazo: el municipio debe devolver el dinero a Europa pero, al mismo tiempo, está obligado contractualmente a abonar a las empresas constructoras la parte ya ejecutada.

P. ¿Cómo valora la asimetría en la distribución de responsabilidades interinstitucionales y cómo ha afectado esto a los proyectos internos de Almadén?

R. La distribución de responsabilidades planteada originalmente es marcadamente asimétrica. Mientras el Ayuntamiento de Almadén asume el cien por cien del riesgo económico, jurídico y administrativo ante el Ministerio y la Unión Europea, el resto de los municipios de la comarca y las instituciones participantes, como la Universidad de Castilla-La Mancha en su Escuela de Ingeniería o la propia empresa pública Mayasa, operan bajo un esquema de riesgo cero.

Para ellos, el escenario es puramente de ganancia: si logramos materializar con éxito las actuaciones en sus términos municipales, incorporan una infraestructura o suministro de gran valor; si por criterios técnicos o plazos temporales no se pudiera ejecutar, regresan a su situación inicial sin sufrir menoscabo patrimonial ni sanción alguna.

Esta situación la explicaré de forma pormenorizada a la ciudadanía, tal y como ya hice el verano pasado en las reuniones vecinales. No comparto que el anterior equipo de gobierno aceptara un planteamiento en unas condiciones tan gravosas, probablemente por desconocimiento del alcance técnico de lo que se gestionaba. Además, este esfuerzo extraordinario ha provocado una ralentización evidente en la gestión ordinaria de Almadén. Dedicar de forma prioritaria a nuestro personal de Secretaría e Intervención a licitar y tramitar expedientes para localidades vecinas como Agudo, Guadalmez o Chillón significa, inevitablemente, posponer proyectos internos.

Acumulamos retrasos en proyectos locales de hace dos años, ordenanzas beneficiosas pendientes de aprobación y licitaciones clave, como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, totalmente detenidas por falta de disponibilidad del personal técnico. El riesgo ha sido íntegramente local, aunque el beneficio sea comarcal; por eso nuestro mérito al sacarlo adelante es doble.

P. El Ministerio notificó la ratificación oficial definitiva del plan a escasos días de las elecciones municipales de 2023. ¿Considera que los plazos de concesión y el anuncio del plan respondieron a una estrategia de carácter electoralista?

R. No tengo el menor reparo en afirmar, y así lo he manifestado formalmente en sede plenaria, que los tiempos de este plan se instrumentalizaron políticamente. La aprobación definitiva se produjo a primeros de mayo de 2023, en plena víspera de las elecciones municipales.

Ante la clara previsión de un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Almadén, se priorizó el impacto mediático del anuncio de una cuantiosa inversión económica, omitiendo los graves riesgos de gestión y la vulnerabilidad administrativa que estaban trasladando a esta administración local a contrarreloj.

Afortunadamente, este equipo de gobierno ha demostrado la altura de miras necesaria para no abandonar el barco y convertir esa herencia en una realidad palpable.

P. Al asumir el gobierno, se toparon con deficiencias graves, como planificar obras en parcelas privadas en Valdemanco del Esteras. ¿De qué manera la flexibilización de criterios de la Junta permitió salvar los fondos mediante la compra de suministros?

R. Al comenzar, constatamos actuaciones que eran técnicamente inviables bajo el diseño original. En Valdemanco del Esteras iniciamos la licitación de una obra civil de buena fe para descubrir después que el inmueble afectado era de titularidad privada, algo incompatible con las rígidas bases iniciales. Al principio la incertidumbre fue total porque los cauces ministeriales mostraban muchas dudas interpretativas sobre cómo corregir estos errores de base.

Afortunadamente, la interlocución constante con la Junta de Castilla-La Mancha dio sus frutos. La administración autonómica, consciente de que la rigidez normativa abocaba a la devolución generalizada de los fondos europeos en toda la región, flexibilizó sus criterios y comenzó a admitir modificaciones sustanciales.

Lideramos la propuesta de reconvertir los proyectos inviables en adquisición de suministros eficientes. Gracias a esta capacidad de reacción, localidades como Valdemanco, Saceruela, Chillón y Alamillo dispondrán de vehículos eléctricos y equipamiento sostenible que sí cumplen las directrices europeas y enriquecen la comarca.

P. Una vez finalizadas e inauguradas todas estas infraestructuras, el reto pasa por su mantenimiento diario. ¿Tiene el Ayuntamiento un plan de viabilidad económica para garantizar que estos nuevos espacios no se conviertan en una carga para las arcas municipales en el futuro?

R. Esa es la clave de la gestión responsable. Un político no puede limitarse a inaugurar proyectos con dinero europeo y desentenderse del día después. Cada una de las inversiones en Almadén se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad económica a largo plazo.

Por ejemplo, en la Plaza de Toros, el dinero se está utilizando precisamente para dejar el restaurante listo y equipado para su uso. De este modo, al externalizar su explotación, los hosteleros interesados no tendrán que afrontar grandes inversiones iniciales, lo que garantiza un canon continuo para el municipio y un negocio rentable que genere empleo.

En el caso del Jardín de Don Emiliano o la recreación de la casa del minero, se integrarán en los circuitos oficiales de visitas guiadas ya existentes, optimizando los recursos humanos actuales del área de turismo. No estamos creando estructuras paralelas costosas, sino enriqueciendo y haciendo eficientes los recursos patrimoniales que ya poseemos para que generen ingresos recurrentes.

P. Las mesas técnicas conceden un margen final hasta agosto, pero el colapso por lluvias de la casa del minero obligó a reorganizar la estrategia. ¿Cómo respondieron a este imprevisto y qué balance hace del sobreesfuerzo de sus funcionarios para salvar el plan?

R. El colapso de un muro perimetral por las intensas lluvias invernales nos obligó a demoler la casa donada por estrictos motivos de seguridad pública. Reaccionamos con la máxima presteza técnica: la prioridad era proteger a los vecinos y a la empresa constructora, e inmediatamente reorientamos el expediente para tramitar la compra de una vivienda alternativa que nos permitirá ejecutar el proyecto dentro del plazo límite de agosto.

Respecto a otras entidades, respetamos escrupulosamente su autonomía para elegir redactores de proyectos (tanto Mayasa como la Universidad de Castilla-La Mancha y los diferentes pueblos), pero la realidad administrativa es que la práctica totalidad de esos documentos externos se entregaron con errores graves de diseño o medición.

Al estar bajo el estricto control de la Consejería de Cultura por nuestra declaración de Patrimonio de la Humanidad, subsanar y volver a licitar a estas alturas implicaba un riesgo inasumible de fuera de plazo. La prudencia institucional y el rigor nos obligaron a descartar aquellas actuaciones externas que se quedaron sin margen temporal, protegiendo así al consistorio de devoluciones millonarias.

El balance final es de profunda satisfacción. Lo que parecía un escenario de quiebra técnica se ha convertido en un éxito de gestión. El mérito es exclusivo del extraordinario equipo humano que hemos consolidado en Secretaría, Intervención y los Técnicos de Administración General (TAG) que incorporamos para este fin.

Han sacrificado voluntariamente tardes enteras y fines de semana para validar expedientes y salvar el plan. Sin su calidad técnica y su lealtad institucional, Almadén se habría enfrentado a un desastre financiero total. Mi gratitud hacia ellos es, y será siempre, eterna.

P. Los ciudadanos demandan la reactivación de espacios emblemáticos de la localidad que llevan demasiado tiempo parados. ¿Qué inversiones estratégicas concretas se van a ejecutar y consolidar finalmente dentro de Almadén?

R. Hemos concentrado los esfuerzos en actuaciones de alto impacto local y viabilidad garantizada. En la histórica Plaza de Toros, tras quedar desiertas las licitaciones anteriores para explotar su restaurante, invertiremos directamente en su acondicionamiento, pintura y suministros hosteleros para reducir de forma drástica la inversión inicial que deba asumir el futuro adjudicatario y acelerar su reapertura estratégica. En el Jardín de Don Emiliano adquiriremos prácticamente el 100 % de la propiedad para poder abrirlo al fin al público de forma regular.

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También compraremos un inmueble en el casco antiguo para recrear la vivienda típica del minero de Almadén, adquiriremos el solar anexo al parque Julián Lozano para asegurar su titularidad pública definitiva frente a posibles ventas privadas, renovaremos la iluminación del Parque Minero bajo los criterios de Mayasa, abriremos el Centro de Interpretación de la Cárcel de Forzados tras reparar sus humedades estructurales y realizaremos potentes campañas de promoción turística en medios nacionales.