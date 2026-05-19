Comsermancha avanza en la modernización de su infraestructura de tratamiento de residuos con casi un millón de euros

La presidenta de Comsermancha y alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha visitado este 19 de mayo junto al alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, las obras que se están llevando a cabo en la planta de tratamiento de residuos de la Mancomunidad.

Se trata de una actuación con la que Comsermancha continúa avanzando en la modernización y mejora de sus instalaciones, reforzando el tratamiento específico de la materia orgánica procedente del contenedor marrón, cuya implantación convirtió a la entidad en una de las primeras mancomunidades de Castilla-La Mancha y del conjunto del país en apostar por la recogida selectiva de este tipo de residuos.

La nueva nave permitirá tratar de forma diferenciada los residuos orgánicos recogidos en los 21 municipios que integran Comsermancha, mejorando así la eficiencia del proceso y adaptando las instalaciones a las nuevas exigencias medioambientales y normativas. La infraestructura supone una inversión cercana al millón de euros entre obra civil y maquinaria, financiada en gran parte a través de fondos europeos Next Generation vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Durante la visita, Rosa Melchor ha señalado que esta actuación forma parte de la estrategia de mejora continua que la Mancomunidad viene desarrollando desde hace años con el objetivo de avanzar al mismo ritmo que lo hacen las necesidades sociales y la normativa medioambiental. En este sentido, la presidenta de Comsermancha ha explicado que la nueva nave permitirá optimizar el tratamiento de la materia orgánica, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de los residuos generados por los municipios integrados en la entidad.

Rosa Melchor ha detallado además que, del total de la inversión prevista, alrededor de 337.000 euros corresponden a la obra civil y más de 643.000 euros a la maquinaria necesaria para el tratamiento de los residuos, entre la que se incluyen el trómel y las cintas destinadas a la selección y clasificación de la materia orgánica. Asimismo, ha subrayado la importancia de la financiación europea obtenida para el desarrollo de este proyecto, destacando que los vecinos y vecinas de los 21 municipios integrantes de la Mancomunidad únicamente han tenido que asumir el diez por ciento del coste total de la actuación.

La presidenta de Comsermancha también ha querido poner en valor el trabajo conjunto que realizan tanto la propia Mancomunidad como la empresa encargada de la gestión de la planta y la ciudadanía en general. Rosa Melchor ha subrayado que Comsermancha es actualmente «una de las mancomunidades de recogida, tratamiento y transporte de basura más avanzadas de todo el país», algo que, según ha expresado, solo es posible gracias a la implicación colectiva y a la colaboración permanente entre administraciones, trabajadores y usuarios del servicio.

Durante su intervención, Rosa Melchor ha aprovechado además para hacer un llamamiento a la ciudadanía para continuar mejorando la separación selectiva de residuos en origen, especialmente en lo relativo al uso correcto del contenedor marrón. La presidenta de Comsermancha ha insistido en que cuanto más depurada llegue la materia orgánica a planta, más eficiente será el tratamiento posterior, recordando además que un reciclaje adecuado también tiene una repercusión directa en los costes del servicio.

En este sentido, Rosa Melchor ha explicado que el esfuerzo ciudadano en materia de reciclaje permitirá reducir progresivamente el impacto económico derivado del impuesto de vertedero impulsado desde la normativa europea, una medida orientada a fomentar prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

"Cuanto más y mejor reciclemos menos pagaremos de basura", ha señalado, insistiendo en la importancia de seguir avanzando de manera conjunta hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible y comprometido con el entorno.