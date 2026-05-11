El PSOE llevará a la Cámara de Cuentas la "financiación de un congreso del PP" por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real

El PSOE de Castilla-La Mancha ha anunciado que denunciará ante la Cámara de Cuentas de la comunidad el uso de fondos del Ayuntamiento de Ciudad Real para "financiar un congreso del PP europeo en el municipio".

Así lo ha anunciado la portavoz parlamentaria del PSOE, Ana Isabel Abengózar, que ha señalado que los socialistas pedirán a la Cámara de Cuentas que se pronuncie sobre si esa financiación "se adecúa a la ley", para "comprobar si ese uso es regular".

En concreto, la socialista ha apuntado al uso del Ayuntamiento de Ciudad Real de 4.500 euros para sufragar actos relacionados con la visita del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un congreso del Partido Popular europeo celebrado en la capital provincial.

"Una huida hacia adelante"

Por su parte, el alcalde, Francisco Cañizares, defendió la pasada semana que el Ayuntamiento colaboró con ese evento como hace con cualquiera que se celebre en la ciudad, "con independencia de las ideologías y con independencia de los colores".

Sin embargo, Abengózar ha afirmado que esta explicación es "una huida hacia adelante". Y ha insistido en que su partido "ve al menos un uso indebido de fondos públicos para sus propios mítines".