Todo listo en Ciudad Real para su Romería de Alarcos 2026: esta es la programación completa

La concejala de Festejos de Ciudad Real, Mar Sánchez, ha presentado la programación de la Romería de Santa María de Alarcos, "una referencia cultural, turística y popular" que se celebrará del 9 al 25 de mayo.

Sánchez ha indicado que contará con una programación de actividades que se ha ampliado con propuestas para el disfrute de todos los públicos, que combinan la tradición con nuevas iniciativas, "manteniendo intacta la esencia de una tradición que forma parte de nuestra identidad colectiva".

El domingo 24 de mayo será la función religiosa en San Pedro, adelantándose a las 08.30 horas. Después comenzará el traslado de la imagen de Santa María de Alarcos a su ermita con la presencia de miles de personas.

La romería contará con el acompañamiento musical de la Charanga Los Solfamidas y la imagen será portada a hombros por las Peñas Athletic de Bilbao, Los que faltaban de Valverde y la Hermandad del Prendimiento. Desde la Plaza de Jesús de la Bondad la imagen de la Virgen será llevada por una reata de mulas de la Asociación Cultural Carreros de Tomelloso.

Como es habitual, habrá degustación de migas elaboradas por los vecinos de La Poblachuela en el paraje del Carril de las Casillas. El traslado concluirá con los jóvenes de Valverde portando a hombros la imagen de la Virgen de Alarcos, desde la finca Las Barracas hasta la ermita. Después se realizará una ofrenda de flores a cargo de los grupos participantes en el Festival de Folclore.

Ya el lunes 25, la función religiosa se celebrará a las 11 de la mañana, tras la que se procederá a la procesión alrededor de la ermita.

Por último, la concejala ha agradecido el trabajo que hace la Hermandad de la Virgen de Alarcos para seguir manteniendo viva y en permanente crecimiento esta tradición, que vivirá sus momentos más especiales el 24 y 25 de mayo.

Y ha detallado que el Ayuntamiento pondrá en funcionamiento un servicio especial de autobuses gratuitos desde la Plaza de San Francisco hasta Alarcos el domingo 24 y el lunes 25 de mayo, con una frecuencia aproximada de 30 minutos.

Programación

En cuanto a propuestas culturales y lúdicas, comenzarán el 9 de mayo con una 'Ruta histórica y de naturaleza'; el 10, se realizará una 'Visita guiada a la finca quesería Fuentillezjos'; del 13 al 17, se celebrará una nueva edición de 'The Burguer Cup' en el Parque Gasset; y el día 14, Antonio José Moreno protagonizará la conferencia 'Alarcos, frontera del silencio'.

Una de las novedades será el concierto musical de Taburete, que se ha programado para el día 15 en el Auditorio municipal La Granja. Además, el 17 de mayo se hará una 'Ruta guiada al Volcán de La Posadilla'; el 20, teatro musical infantil 'Paula y los guardianes del Planeta' en el Teatro Quijano, y los días 21, 22 y 23 se hará el solemne triduo y misa ofrecida a Santa María de Alarcos en San Pedro.

El sábado 23 comenzará un intenso fin de semana con una 'Visita guiada por Ciudad Real' y el XXVII Festival Folklórico nacional Virgen de Alarcos en la Plaza Mayor.

"Consolidar la romería"

Por su parte, la presidenta de la Hermandad Virgen de Alarcos, Frasi López, ha trasladado su satisfacción por la programación de actividades organizadas para este año. Y ha asegurado que la intención de la junta directiva es consolidar el crecimiento de la romería en importancia y participación.

"Estamos llenando más las calles, traemos más romeros y llenamos durante el fin de semana el cerro de Alarcos, que era lo que queríamos conseguir", ha afirmado.