El internet satelital de alta velocidad llega a 50 núcleos rurales de Ciudad Real para reducir la brecha digital

La Diputación de Ciudad Real ha presentado este miércoles, junto al presidente de Hispasat, Pedro Duque, el Plan de ayuntamientos de conectividad satelital, una iniciativa destinada a llevar internet de alta velocidad a núcleos rurales donde no llega la red terrestre.

El proyecto ha sido presentado en un acto que ha contado con la participación de alcaldes de los municipios beneficiados, y tiene como objetivos principales reducir la brecha digital y combatir la despoblación en la provincia.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado que uno de los principales problemas del territorio es la falta de conectividad en pequeños municipios y pedanías, lo que dificulta el acceso a servicios digitales básicos.

El plan contempla la instalación de más de 200 antenas satelitales que darán cobertura a cerca de 50 núcleos de población en unos 30 municipios de la provincia. Estas infraestructuras permitirán alcanzar velocidades de hasta 200 megas de descarga y 10 de subida, con capacidad para hasta 256 usuarios conectados simultáneamente gracias a la tecnología Wi-Fi 6.

Derecho esencial

Además, el sistema no requiere despliegue de cableado, lo que reduce el impacto ambiental y facilita su instalación en zonas de difícil acceso, algo especialmente relevante en el medio rural. Valverde ha destacado que esta iniciativa convierte a la provincia en "referente nacional en materia de conectividad rural" y garantiza un derecho esencial como es el acceso a la comunicación digital.

Por su parte, Pedro Duque ha puesto en valor el avance de la tecnología satelital en los últimos años, subrayando que ya es capaz de cubrir las necesidades de familias, empresas y administraciones públicas. "La conectividad es un derecho básico, al mismo nivel que la sanidad o la educación", ha afirmado, destacando que este tipo de proyectos evitan que determinadas zonas queden rezagadas en el desarrollo tecnológico.

El plan también busca impulsar ámbitos como el teletrabajo, la educación a distancia y la administración electrónica, con la previsión de que la mejora de la conectividad contribuya a dinamizar la economía local y facilite la creación de nuevos negocios y la modernización de los ya existentes.

En representación de los municipios beneficiados, el alcalde de Fuenllana, Salvador Lueñas, ha agradecido la iniciativa y ha señalado que "permitirá igualar las condiciones de vida entre los habitantes de los pequeños pueblos y los de las grandes ciudades", considerándolo un paso clave para la igualdad de oportunidades.

En la misma línea, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha valorado el papel de la Diputación en la resolución de problemas que afectan a los municipios, especialmente en materia de conectividad, donde otras administraciones o empresas no siempre llegan.

La implantación del sistema ha sido desarrollada por la empresa Globalis en colaboración con Hispasat, en un proceso ejecutado durante los últimos meses y coordinado con los ayuntamientos para facilitar la instalación de los equipos.