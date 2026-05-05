La Diputación de Ciudad Real concederá la Medalla de la Provincia al Consorcio del SCIS en el año de su 40 aniversario

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado que la institución concederá este año la Medalla de la Provincia al Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS).

Así lo ha expresado durante el acto institucional con motivo del 40 aniversario de la creación del organismo, detallando que se trata de un "reconocimiento a su trayectoria al servicio de la seguridad de todos los ciudadrealeños".

Acompañado por la portavoz del Gobierno de Diputación, Rocío Zarco, la vicepresidenta, Encarnación Medina, y la diputada provincial Maribel Mansilla, ha apelado al "consenso y a la colaboración institucional que ha presidido el modelo de funcionamiento del SCIS para afrontar, con garantías, los desafíos actuales y futuros en materia de emergencias".

"El futuro pasa por pensar en un parque de bomberos cada vez más preparado, con profesionales especializados en la atención ante cualquier emergencia, con estructuras tanto físicas como de recursos humanos que permitan atender cualquier contingencia", ha afirmado. Y ha abogado por seguir reforzando el Consorcio en materia de personal y medios técnicos.

Para Valverde, cumplir 40 años "es hablar de pasado, presente y futuro". Y ha puesto en valor el modelo de cooperación interadministrativa que permitió la creación del Consorcio, fruto de la colaboración entre la Diputación y nueve ayuntamientos de la provincia.

"La estructura operativa actual permite que en menos de 15 minutos haya un camión de bomberos ante cualquier incidencia en cualquier punto de la provincia, algo que no ocurre en todas las provincias españolas", ha afirmado.

No obstante, ha reconocido las dificultades derivadas del elevado número de jubilaciones y del retraso en la ejecución de ofertas públicas de empleo. Por ello, ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en nuevas convocatorias para garantizar la solvencia del servicio, al tiempo que ha destacado las inversiones en marcha, tanto en renovación de parques como en adquisición de medios materiales.

Acto por el 40 aniversario del Consorcio del SCIS en Ciudad Real. Foto: Diputación.

Por último, ha valorado el trabajo del presidente del Consorcio, Julián Triguero, y del gerente, Honorato del Hierro, que ha permitido "la incorporación de cerca de un centenar de efectivos en 2025".

SCIS en "crecimiento"

Por su parte, el presidente del Consorcio del SCIS, Julián Triguero, ha puesto en valor las cuatro décadas de trayectoria del organismo "al servicio de la protección de una provincia con más de medio millón de habitantes".

También ha destacado el refuerzo de la plantilla y el impulso a las inversiones, especialmente en la adquisición de vehículos y en el desarrollo de nuevas ofertas de empleo público. Y ha apuntado al relevo generacional que se está produciendo, así como la profesionalidad de los efectivos actuales y del personal de la central.

Acto por el 40 aniversario del Consorcio del SCIS en Ciudad Real. Foto: Diputación.

Asimismo, se ha referido al avance de las obras del nuevo parque de bomberos de Ciudad Real, ubicado en las inmediaciones de la carretera de Piedrabuena, cuya ejecución "progresa a buen ritmo y podría estar finalizada entre marzo y abril de 2027".

Homenaje a los jubilados

Durante el acto institucional con motivo de los 40 años del Consorcio, se ha reconocido la labor de 23 trabajadores y trabajadoras del servicio jubilados durante 2025, así como la de los servicios de la central y la de los ayuntamientos que en su día cedieron terrenos y colaboraron con la construcción de parques de bomberos.

Los homenajeados han sido Juan Carlos Bermejo Parras, Mª Luisa Cabañero Schez-Leon, José María Campos Sánchez, Eufemio Céspedes Casero, Fernando Díaz Gahete, Gloria Díaz Sánchez, Miguel Díaz Sánchez, Romualdo Fernández-Arroyo García, Manuel García García, José González Rodríguez, Miguel Hontanilla Hontanilla, Aniceto Martín Ruiz, Francisco Mateos Sánchez, Manuel Molina Herreros, Luis Mora Gómez, Jesús Olivares Molina, José Carlos Planas Arévalo, Ángel Antonio Pozuelo Pizarro, José C. Sánchez Montarroso y José Santos Moreno.

Acto por el 40 aniversario del Consorcio del SCIS en Ciudad Real. Foto: Diputación.

El reconocimiento especial al personal de la central ha sido recogido por Tomasa Sánchez Loro, administrativa de Contabilidad desde 1986.

Por parte de los ayuntamientos, han recogido los reconocimientos el concejal de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real, Miguel Hervás; el concejal de Seguridad Ciudadana de Puertollano, José Antonio Barba; el concejal de Alcázar de San Juan y vicepresidente primero del Consorcio, Juan Benjamín Gallego de la Torre; el concejal de Tomelloso y miembro del Consejo de Administración del SCIS, Antonio Calvo; el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín; la concejala de Manzanares, Isabel Díaz-Benito; el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra; el concejal de Almadén y vicepresidente segundo del Consorcio, Emilio Durán; y la alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán.