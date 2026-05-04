Recelo ecologista ante el impacto del aeródromo privado que se proyecta en una finca de los Montes de Toledo

Ecologistas en Acción Ciudad Real tiene previsto presentar alegaciones al proyecto de aeródromo privado que la empresa Nortia Agricultural -propiedad de Manuel Lao, la 23ª fortuna más alta de España según la revista Forbes- promueve en la finca Dehesa de el Molinillo situada en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

Aunque todavía no han estudiado a fondo la documentación que ha sacado a información pública la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a esta organización le surgen dudas sobre el impacto que puede tener esta infraestructura en un lugar de "alta fragilidad" con una gran biodiversidad, sobre todo, de aves rapaces.

"La zona en la que está proyectado el aeródromo se encuentra junto a la Zona de Especial Protección (ZEPA) de los Montes de Toledo y a la reserva fluvial de Los Sotos del río Milagro", asegura Francisco José Sarrión, miembro de Ecologistas en Acción Ciudad Real, quien recuerda que pese a que "no exista una protección directa, los aviones deben sobrevolar espacios que sí están protegidos".

En este sentido, la presencia de grandes aves es uno de los principales interrogantes que pone Sarrión sobre la mesa. "En cualquier aeropuerto existen mecanismos para ahuyentar a las aves comunes para evitar colisiones. Sin embargo, aquí estamos hablando de águilas o buitres de tres metros de tamaño a los que por un lado no se les puede molestar porque están protegidos y que si impactan con un avión, puede causar una catástrofe", agrega Sarrión.

127 especies afectadas

El Estudio de Impacto Ambiental, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha identificado un total de 127 especies animales dentro del área de influencia del aeródromo. De ellas, el 72,45 % son aves, el 14,18 % mamíferos, el 7,87 % reptiles, el 4,72 % anfibios y el 0,78 % invertebrados.

De todos ellos, hay cuatro que están catalogados como "vulnerables": Pelobates cultripes (sapo corredor ibérico), Pleurodeles waltl (gallipato), Vipera latastei (víbora de lataste) y Aquila chrysaetos (águila real). Además, reconoce dos especies más "en peligro" -Otis tarda (avutarda común) y Oryctolagus cuniculus (conejo europeo)- y cinco "casi amenazadas" que son Emys orbicularis (tortuga de estanque europeo), Aegypius monachus (buitre negro), Alectoris rufa (perdiz roja), Tetrax tetrax (sisón común) y Genetta genetta (gineta).

Del mismo modo, este documento reconoce que "las áreas protegidas directamente afectadas por el proyecto propuesto son la zona de importancia para el lince ibérico, águila imperial, cigüeña negra y buitre negro", circunstancia que "requiere una evaluación detallada de los posibles impactos y la implementación de medidas de conservación adecuadas".

Características del aeródromo

Como ya avanzaba este medio, el proyecto recoge la construcción de una pista de 1900 metros de longitud por 30 metros de anchura, que se sitúa sobre una parcela de 2020 metros de longitud por 150 metros de anchura.

Junto a ella, se prevé una plataforma con tres stands, un hangar de 40x40x11 metros de alto y una zona de aparcamiento para ocho coches, además de instalaciones de bienvenida, un cuadro eléctrico, un generador, depósito de agua y espumógeno.

La documentación también señala que este aeródromo tendrá un "uso restringido y privado", por lo que el tipo de flota que espera acoger es aviación ejecutiva.

A este respecto, el jet que se ha tomado como referencia para dimensionar las instalaciones es el Gulfstream G650, aunque adicionalmente también han estudiado otros tipos de aeronaves frecuentes en aviación ejecutiva como el Embraer Legacy 650E, Embraer Praetor 600, Cessna Citation XLS+, Cessna Citation Latitude, Falcon 2000S, Falcon 7X, Bombardier Global 5500 y Bombardier Challenger 650.

Destinado a cazadores

El informe justifica la construcción de este aeródromo como instrumento para facilitar la llegada directa de clientes vinculados a una de sus actividades principales, el turismo cinegético. En este punto, justifica su puesta en marcha para acercar a esta personas a un enclave que tiene una difícil conexión por otro tipo de vías.

En cuanto a su operativa, esta pista estará destinada a vuelos diurnos durante los doce meses del año, concentrando la mayor parte de sus operaciones durante la temporada de caza, entre los meses de octubre y febrero.

Los cálculos son que reciba en torno a dos operaciones semanales (un aterrizaje y un despegue) de media, lo que situaría el número anual de operaciones en unas 100. No obstante, reconoce un máximo de utilización de cuatro operaciones semanales en las épocas de mayor actividad.

De superar la fase de impacto ambiental, el cronograma incluido en la documentación fija un plazo estimado de ejecución de 17 meses, que se iniciaría con la fase de movimiento de tierras y culminaría con su puesta en funcionamiento.

Si finalmente el aeródromo de Dehesa el Molinillo ve la luz, se uniría a otras grandes fincas que poseen infraestructuras privadas de estas características destinadas clientes exclusivos. Entre ellas se encuentra 'El Castaño', situada en la localidad ciudadrealeña de Luciana y propiedad de la familia Botín.