El Ayuntamiento de Ciudad Real invertirá 700.000 euros en asfaltar 27 calles de la ciudad: la lista completa

El Ayuntamiento de Ciudad Real ya ha puesto en marcha el Plan Integral de Asfaltado 2025 que afectará a 27 calles de la ciudad y que será cubierto con una inversión de 700.000 euros.

Este nuevo plan ha sido presentado este martes por el concejal de Obras, Miguel Hervás, en uno de los puntos que está incluido en este plan, concretamente en la calle Alfonso Eanes junto a la rotonda de las Palmeras, ha informado el Ayuntamiento.

Hervás ha explicado que el plan contemplaba inicialmente intervenciones en 25 calles, a las que se suman las actuaciones en calle Tinte y Carlos López Bustos, por lo que se ha alcanzado un total de 27 vías en distintos puntos de la ciudad.

El concejal ha subrayado el "importante esfuerzo inversor" realizado por el Consistorio en materia de asfaltado. Según ha detallado, los proyectos actualmente en ejecución superan los 500.000 euros y, sumando nuevas actuaciones previstas en calles como Tinte, Carlos López Bustos o las ya realizadas en calle Ángel, la inversión municipal rebasará los 700.000 euros durante este año.

“El objetivo es seguir sumando y arreglando para que los ciudadanos sepan que estamos pendientes de las calles, que conocemos el estado en el que se encuentran y que vamos a intervenir todo lo que podamos”, ha sentenciado el edil, quien ha remarcado la implicación del equipo de Gobierno en la conservación y mejora de la red viaria.