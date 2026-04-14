Denuncian la acumulación de féretros y restos funerarios en una zona accesible del cementerio de Puertollano

Izquierda Unida de Puertollano ha denunciado la presencia de féretros abiertos y restos funerarios en una zona del cementerio municipal, un espacio que "debería estar cerrado al público, pero que hasta el momento se encuentra accesible".

Según ha expresado el partido en sus redes sociales, ha recibido unas imágenes en las que se observan varios féretros acumulados al aire libre, en una zona que "debería estar clausurada a visitantes".

Para la formación, es "muy grave", tanto "por el problema de imagen y de respeto hacia las personas fallecidas y sus familias", como por lo que supone una "falta de control en la gestión de las instalaciones municipales".

Además de la presencia de los féretros y restos funerarios, también han denunciado que "existen zonas del recinto con acumulación de restos y vegetación sin desbrozar, lo que transmite una imagen de abandono del cementerio".

La denuncia se produce "días después de que el equipo de Gobierno local, del Partido Popular, difundiera en redes sociales imágenes y vídeos sobre labores de limpieza en el camposanto".

"Actuar inmediatamente"

Por ello, ha exigido al equipo de Gobierno que actúe "de forma inmediata" para cerrar y señalizar correctamente las zonas no accesibles al público.

Además, piden que se "retiren los féretros y restos funerarios visibles, se acometa una limpieza integral del recinto y se garantice un control efectivo en las áreas donde se realizan trabajos relacionados con exhumaciones o gestión de restos".