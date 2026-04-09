A la venta por 3,5 millones de euros una finca de caza con cortijo, piscina y hasta pista de pádel a dos horas de Madrid

Vivir en plena naturaleza no está reñido con gozar de todas las comodidades de la gran ciudad. Al menos esto ocurre en una imponente finca de caza a la venta en Ciudad Real por un precio de salida de 3,5 millones de euros que cuenta con piscina, pista de pádel y terraza de 300 metros cuadrados, entre otros elementos.

A unas dos horas de Madrid, esta propiedad se asienta sobre un terreno de 460 hectáreas dominado por pinares y bosque mediterráneo totalmente perimetrado por una valla cinegética, según queda reflejado en el anuncio publicado por AgroAnuncios.

La joya de la corona es un cortijo, perfectamente conservado, donde sus moradores pueden vivir con todo tipo de facilidades al alcance de la mano. Consta de siete habitaciones, seis cuartos de baño, dos salones, una amplia cocina, garaje para varios vehículos y esa gran terraza que domina unas preciosas vistas del lugar.

Como complemento, encontramos una zona deportiva con piscina y pista de pádel, además de un jardín y un huerto que permite el cultivo de frutas y hortalizas.

Pero estas no son las únicas construcciones de la finca. Más allá de la zona residencial principal, se ha levantado una casa de guardeses y un comedor de caza para organizar eventos y monterías.

Imagen del pantano. AgroAnuncios

La explotación económica de la finca es otro de sus grandes valores. Además de sus recursos cinegéticos, puede ser explotada desde un punto de vista agrícola y ganadero. No en vano, suma 20 hectáreas de olivar semintensivo y otras 80 de tierras de labor amén de dos naves de 600 metros cuadrados, cochiqueras, gallinero, palomar y colmenas.

El abastecimiento también está garantizado con toma de luz, placas solares, pantano propios, varios pozos y siete charcas para animales.