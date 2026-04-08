La Diputación impulsa Fenavin Match para situar a Ciudad Real como centro permanente del negocio del vino

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha presentado este miércoles Fenavin Match 2026, un encuentro profesional que busca reforzar la proyección internacional del vino de la provincia y consolidar a Ciudad Real como un centro permanente de negocio del sector vitivinícola.

El acto de presentación también ha contado con la participación de responsables institucionales y del equipo organizador de Fenavin, entre ellos la coordinadora institucional Sonia González y el director técnico Manuel Juliá.

Según Valverde, Fenavin Match nace como una evolución natural de la feria, adaptada a los cambios del mercado y pensada para cubrir el vacío de actividad en los años en los que no se celebra Fenavin.

Bajo el lema 'Solo contactos, solo oportunidades, solo negocio', el evento estará centrado exclusivamente en facilitar relaciones comerciales directas entre bodegas y compradores.

Valverde ha asegurado que la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer nuevas herramientas comerciales en un contexto de creciente competencia internacional, mientras que Ciudad Real "es una de las principales zonas productoras de vino de España, tanto en volumen como en ventas".

"Proyectos como Fenavin Match son clave para garantizar el futuro de un sector estratégico que genera empleo y riqueza", ha afirmado.

200 compradores

El encuentro se celebrará los días 2 y 3 de junio en el complejo ferial IFEDI de Ciudad Real, con una inversión aproximada de 1,2 millones de euros.

Se prevé que reúna a 200 compradores internacionales procedentes de más de 50 países, además de compradores nacionales estratégicos, con el objetivo de intensificar las relaciones comerciales y abrir nuevos mercados.

Entre sus principales características destaca la utilización de la plataforma 'Contacte con', que permitirá a los participantes acudir con una agenda cerrada de reuniones previamente programadas, optimizando el tiempo y la eficacia de los contactos.

Además, se habilitará una Galería del Vino con más de 600 referencias, concebida como un espacio clave para la promoción y la toma de decisiones comerciales, que además tendrá carácter permanente en IFEDI.

Complemento a Fenavin

Por su parte, Sonia González ha incidido en que Fenavin Match no sustituye a la feria tradicional, sino que la complementa, "reforzando la actividad comercial del sector en los años intermedios".

Y ha destacado la colaboración entre administraciones, entidades y agentes del sector, señalando que el éxito de Fenavin se basa en la capacidad de "sumar esfuerzos".

"El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de promoción del vino español, que incluye misiones comerciales internacionales en países como Filipinas o Corea del Sur, con el objetivo de ampliar mercados y consolidar la presencia exterior", ha sentenciado.