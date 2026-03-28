Ciudad Real contará con una nueva escultura que homenajeará a los sanitarios fallecidos durante el Covid-19

La Diputación de Ciudad Real financiará una escultura en homenaje a la profesión médica en la provincia, atendiendo a la petición del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, con el objetivo de rendir tributo tanto a los facultativos fallecidos durante la pandemia de la Covid-19 como al conjunto del colectivo sanitario.

El anuncio lo ha realizado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, durante el acto de homenaje celebrado este sábado junto al acceso al servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde se ha recordado a los siete médicos fallecidos en la provincia tras contagiarse mientras desempeñaban su labor asistencial durante la pandemia.

Valverde ha explicado que la Diputación ha decidido aceptar la propuesta del Colegio de Médicos para colaborar en la financiación de una escultura conmemorativa que servirá como símbolo permanente de reconocimiento a la labor de los facultativos.

Ciudad Real homenajea a los médicos fallecidos por COVID-19 durante la pandemia. JCCM

Según ha señalado, el monumento no solo recordará a quienes perdieron la vida durante la crisis sanitaria, sino que representará también el agradecimiento de la sociedad a todos los médicos que trabajan cada día al cuidado de los ciudadanos.

Siete cipreses

El anuncio se ha realizado en el marco de un acto institucional cargado de simbolismo, en el que también se han plantado siete cipreses en memoria de los profesionales fallecidos. Esta intervención ha supuesto el primer paso dentro de una iniciativa más amplia destinada a preservar el recuerdo de los sanitarios que estuvieron en primera línea durante la pandemia.

Durante su intervención, Valverde ha tenido además un recuerdo especial para Sara Bravo López, considerada la primera médica fallecida por Covid-19 en España y la más joven, coincidiendo con el sexto aniversario de su muerte.

El presidente de la Diputación ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria de los profesionales sanitarios que afrontaron una situación extraordinaria con compromiso y vocación de servicio.

El acto ha sido organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, cuyo presidente, Manuel Rayo, ha destacado que la iniciativa de la escultura permitirá consolidar en el tiempo un espacio permanente de recuerdo y reconocimiento a los médicos fallecidos durante la pandemia.

Ciudad Real homenajea a los médicos fallecidos por COVID-19 durante la pandemia. Diputación Ciudad Real

Rayo ha calificado el homenaje como "un acto de justicia" hacia quienes perdieron la vida tras contagiarse mientras continuaban prestando asistencia a la población en uno de los momentos más difíciles de la crisis sanitaria.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de preservar la memoria colectiva de lo ocurrido durante la pandemia y ha recordado el impacto social que tuvo la labor de los profesionales sanitarios durante aquellos meses.

En el acto también ha participado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, quien ha puesto en valor la valentía, la profesionalidad y la humanidad con la que los médicos desempeñaron su trabajo durante la pandemia, destacando que el reconocimiento institucional pretende servir también como gesto de apoyo a las familias de los facultativos fallecidos.

Ciudad Real homenajea a los médicos fallecidos por COVID-19 durante la pandemia. Diputación Ciudad Real

Por su parte, el delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, ha subrayado la importancia del trabajo coordinado de los profesionales sanitarios durante la pandemia, señalando que la cohesión del sistema fue clave para afrontar la crisis.

La ceremonia ha incluido la lectura individualizada de los nombres de los siete médicos homenajeados —Sara Bravo López, Jesús Montarroso Martín, Héctor Garrido Vecino, José Manuel Iriarte Osa, Leonardo Dante González Quirós, Ana Figueras Juárez y Samir Assi Mouselli— y la entrega de placas conmemorativas a sus familiares, en un acto que ha concluido con un minuto de silencio y un aplauso colectivo en recuerdo de todos los profesionales sanitarios fallecidos durante la pandemia.

Con la futura escultura, las instituciones provinciales pretenden dejar un testimonio permanente del reconocimiento de la sociedad a la labor de los médicos y mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida durante la emergencia sanitaria.