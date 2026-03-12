Así luce la histórica Fuente Agria de Puertollano tras la nueva iluminación artística de Fundación Iberdrola

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano-García-Page; el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; y el presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, han inaugurado este miércoles la nueva iluminación artística de la Fuente Agria de la ciudad.

Se trata de un símbolo declarado Bien de Interés Cultural como máximo exponente de la arquitectura de hierro asociada a los manantiales de aguas ferruginosas del Campo de Calatrava.

La actuación ha sido financiada por la Fundación Iberdrola, incorporando tecnología led de última generación para ofrecer una mayor eficiencia energética, sostenibilidad y reducción de emisiones de CO2.

Emiliano García-Page se ha mostrado "orgulloso" de la colaboración del Gobierno regional con Iberdrola, "incluso en proyectos a los que no les obliga ninguna ley" como la restauración monumental de inmuebles históricos.

Y se ha referido a proyectos industriales "de mucha esperanza", como los llevados a cabo en Puertollano vinculados a la generación de hidrógeno verde para uso industrial.

Inauguración de la iluminación de la Fuente Agria de Puertollano. Foto: JCCM.

Además, ha destacado el carácter "simbólico" de la Fuente Agria, recordando uno de sus primeros recuerdos de Puertollano, cuando fue a visitar la fuente y un "señor mayor" le dijo que era el "símbolo amable" de la ciudad. "Yo diría que incluso democrático por lo que implica el acto de compartir la misma agua, incluso un símbolo dulce por lo que representa. Además, tiene un carácter sostenible, porque este proyecto tiene un coste energético de apenas un euro por noche", ha sentenciado.

Colaboración

Por su parte, el alcalde ha agradecido la colaboración de la Fundación Iberdrola por embellecer uno de los enclaves más emblemáticos de Puertollano, "una actuación que devuelve a la Fuente Agria el protagonismo que merece en la historia de esta ciudad".

"Con iniciativas como esta seguimos construyendo el Puertollano que queremos: una ciudad que mira al futuro, vinculada a la energía y a la transición energética, pero sin olvidar nunca nuestras raíces", ha expresado.

De su lado, Jaime Alfonsín ha afirmado que, para la Fundación, proyectos como este "representan su firme compromiso con la conservación del patrimonio y la puesta en valor de espacios singulares".

"Siempre a través de soluciones eficientes y sostenibles que buscan tanto embellecer el monumento, como garantizar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de él", ha afirmado, a la vez que ha recordado que este año es el 125 aniversario de Iberdrola.

Iluminación

Iberdrola ha detallado que el proyecto, valorado en 46.398 euros, ha consistido en la instalación de un sistema de iluminación LED de alta eficiencia, diseñado para resaltar, embellecer y armonizar los elementos arquitectónicos de dicho conjunto.

Ahora, cuenta con una iluminación más sostenible, cálida y de bajo consumo, con una potencia instalada de 1.020,80 W.

Con más de 500 años de antigüedad, la Fuente Agria se encuentra en el Paseo de San Gregorio de Puertollano, rodeada de zonas ajardinadas, cerca de la Casa de Baños y el mercado municipal.

Se trata de un manantial de agua de naturaleza carbónica y ferruginosa con un origen relacionado con el extinto vulcanismo de la zona del Campo de Calatrava.