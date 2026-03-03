Cae en Puertollano una red que operaba y distribuía cocaína y heroína a través de narcopisos

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a 17 integrantes de una organización criminal especializada en la distribución y consumo de estupefacientes que, según las investigaciones, llegaba a procesar y distribuir alrededor de un kilogramo de cocaína y heroína al mes en la localidad.

La organización había establecido una red de viviendas en la barriada del Carmen que utilizaba tanto para almacenar y distribuir la droga como para habilitar 'narcosalas', donde los consumidores podrían ingerir de manera inmediata las dosis adquiridas.

Las pesquisas permitieron comprobar que los implicados no realizaban las ventas desde un único punto fijo, sino que cambiaban periódicamente los lugares de distribución para dificultar la actuación policial.

Además, contaban con colaboradores, conocidos como "machacas", que a cambio de un suministro estable de droga ejercían como vigías para alertar de la presencia policial o participaban en el menudeo fuera de los principales puntos de venta.

Cuatro viviendas

En la fase final de la operación se practicaron siete registros simultáneos, incluida la vivienda que en ese momento funcionaba como punto de almacenaje o "guardería". Los agentes desmantelaron cuatro 'narcoviviendas' y detuvieron a 17 personas.

Durante el operativo se incautaron 160 gramos de cocaína, 23 dosis ya preparadas para su venta, 1.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, herramientas y diversa documentación.

La Policía ha destacado que los dos máximos responsables de la organización se encontraban en busca y captura, al estar fugados de la justicia con una orden vigente de detención e ingreso en prisión.

En el dispositivo han participado agentes del Grupo de Estupefacientes, Seguridad Ciudadana y Policía Científica de las comisarías de Ciudad Real y Puertollano, con el apoyo de Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Guías Caninos.