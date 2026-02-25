Peligro entre Ciudad Real y Daimiel: denuncian el "estado deplorable" de la Autovía A-43... y la DGT pone un radar

El mal estado del asfalto en el tramo de la Autovía A-43 entre Daimiel y Ciudad Real ha llevado a un vecino a pasar a la acción. Jesús Alegre ha impulsado una recogida de firmas en Change.org para exigir la reparación urgente del firme, una iniciativa que ya supera las 2.000 adhesiones.

En el texto de la petición, Alegre se presenta como "uno de los muchos vecinos" de localidades como Tomelloso, La Solana, Manzanares, Daimiel, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava, Ciudad Real o Puertollano que utilizan a diario esta vía, principalmente para trabajar. Denuncia el "estado deplorable del asfaltado", especialmente en el tramo entre Daimiel y Ciudad Real.

Explica que los trozos de alquitrán sueltos "impactan contra los vehículos causando daños que debemos reparar de nuestro propio bolsillo" y advierte de que la situación supone "un peligro inminente", especialmente para los motoristas por el riesgo de caídas y accidentes. "La situación es ya alarmante", sostiene, y añade que en los días de lluvia "el peligro se multiplica".

Un cartel y un radar

A su juicio, la única medida adoptada hasta ahora ha sido la colocación de un cartel de "Firme en mal estado", algo que "no mitiga el riesgo al que nos enfrentamos cada día".

También critica la instalación de un radar en la zona "por seguridad", lo que considera "irónico", ya que entiende que la seguridad real pasa por una intervención integral sobre el firme.

La petición se dirige a la Dirección General de Carreteras y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a quienes solicita que "tomen las medidas necesarias para reparar el asfaltado de la autovía A-43" y que actúen "con celeridad para garantizar la seguridad de todos los que usamos esta vía diariamente".

Proyectos de mejora

Según la respuesta parlamentaria trasladada al alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, el Gobierno central tiene en redacción dos proyectos de mejora del firme, uno para el tramo entre los kilómetros 0 y 17 y otro entre el 17 y el 34,5, con presupuestos aproximados de 6 y 4,5 millones de euros, respectivamente, aunque sin plazos concretos de ejecución.

Mientras tanto, la recogida de firmas continúa creciendo con un objetivo claro: acelerar unas obras que los usuarios consideran urgentes ante el deterioro progresivo del asfalto y su impacto directo en la seguridad vial.