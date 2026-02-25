Ciudad Real presume de liderar el crecimiento empresarial de Castilla-La Mancha: "Un dinamismo sin precedentes"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado que Ciudad Real capital "está viviendo un momento de dinamismo empresarial sin precedentes en los últimos años". Así lo ha expresado durante su participación en la reunión de la Junta Directiva de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (Fecir).

Un encuentro en el que han participado la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel; el presidente regional de Cecam, Ángel Nicolás; y el presidente de Fecir, Carlos Marín; además de diversos representantes del tejido empresarial de la provincia.

Tal y como ha citado el alcalde, los datos recogidos en el Observatorio 'Ciudad Real Avanza' de la UCLM y el Impefe reflejan que entre 2024 y 2025 la ciudad ha registrado la mayor tasa de crecimiento interanual del número de empresas entre todas las capitales de Castilla-La Mancha, con un incremento del 1,7 % -de 4.869 a 4.952 empresas-.

"El crecimiento empresarial no es fruto de la casualidad, sino de la estabilidad, la colaboración institucional y la confianza en nuestra ciudad. Ciudad Real se ha situado por delante de Cuenca, Toledo, Guadalajara y Albacete, consolidándonos como la capital con mayor dinamismo empresarial en la región y reforzando nuestro papel como motor económico provincial", ha destacado el regidor.

"Papel esencial"

Al respecto, ha defendido el "papel esencial" de los empresarios en la sociedad, no solo como creadores de riqueza o empleo, sino como "ejemplo de esfuerzo, constancia y visión de futuro".

"Ser empresario es mirar hacia adelante, saber qué quieres hacer mañana y dedicar todo tu esfuerzo, con intensidad y pasión, a un proyecto empresarial que también es proyecto de vida", ha asegurado.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Ciudad Real con el tejido productivo local, para "seguir trabajando para favorecer un entorno estable, facilitar el desarrollo urbanístico y promover nuevas oportunidades de inversión".

"Defender juntos lo que es de todos es una responsabilidad compartida. El Ayuntamiento quiere ser un aliado firme del empresariado, porque el futuro de Ciudad Real pasa por la fortaleza de sus empresas", ha sentenciado.