Valverde pide a la Junta 5 millones extraordinarios para ayudar a los municipios afectados por las borrascas

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha una aportación extraordinaria de cinco millones de euros para ayudar a los municipios de la provincia afectados por el reciente tren de borrascas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Valverde ha recordado que la institución provincial habilitará ayudas de emergencia por valor de dos millones de euros para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los daños más inmediatos. No obstante, ha advertido de que esa cuantía será insuficiente para cubrir el alcance real de los desperfectos.

El presidente provincial ha diferenciado entre el despliegue de recursos humanos de emergencia —que, según ha señalado, también ha realizado la Diputación— y la fase posterior de reconstrucción.

En este punto, ha lamentado que la Junta de Comunidades "no está ofreciendo ningún tipo de alternativa" económica para afrontar la recuperación.

Cuantía insuficiente

"Nosotros ponemos dos millones de euros los quitamos de otro sitio", ha subrayado Valverde, quien ha defendido la activación del Fondo de Contingencia de la Junta, dotado con cerca de 36 millones de euros. A su juicio, ese instrumento debe ponerse a disposición de los municipios afectados, ya que "con dos millones de euros no va a haber suficiente".

Asimismo, ha considerado que las ayudas que pueda transferir el Gobierno de España tras la declaración de zona gravemente afectada por emergencia climatológica tampoco serán suficientes para restablecer la normalidad.

Por ello, ha exigido al Ejecutivo autonómico que aporte recursos económicos adicionales que permitan recuperar, al menos en gran parte, la situación previa a los daños.

Las declaraciones de Valverde llegan después de que la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, rechazara activar el Fondo de Contingencia —habilitado de forma excepcional durante la dana de 2024— y ha afirmado que "no podemos elevar todo a categoría de Letur".

En este sentido, el presidente de la Diputación ha asegurado que se conformaría con que la Junta igualara la aportación provincial, aunque insiste en que sería “insuficiente” dada la magnitud de los daños.

La institución pedirá a los ayuntamientos informes detallados para evaluar los desperfectos y distribuir las ayudas en función de las necesidades específicas, ya que "no todos tendrán los mismos daños".

Valverde ha advertido de que muchos daños podrían quedar sin cubrir y que los consistorios necesitarán "mucho esfuerzo propio" y varios años para recuperarse.

"Hay caminos e inmuebles absolutamente destrozados, servicios públicos que no se pueden utilizar. Vamos a poner dinero entre todos. Y ojalá que la Junta sea receptora de esta petición", ha concluido.

Fenavin

Por otra parte, la Diputación de Ciudad Real ha confirmado que la Feria Nacional del Vino (Fenavin) mantendrá su celebración en el mes de mayo, tras analizar los pros y los contras de un posible cambio de fechas.

Valverde ha explicado que, tras el relevo en el Gobierno provincial en 2023, se abrió un debate sobre la conveniencia de modificar el calendario para reforzar el posicionamiento de la feria frente a otros eventos del sector. Sin embargo, tras escuchar distintas opiniones, se ha optado por mantener mayo para preservar la "certeza y seguridad" que aporta el calendario actual.

El presidente ha restado importancia a la competencia de citas como la Barcelona Wine Week y ha destacado que Fenavin cuenta con una trayectoria más extensa y consolidada dentro del sector vitivinícola.

Además, ha defendido que es más relevante consolidar una estructura de gestión permanente en torno a la feria que centrar el debate en la fecha de celebración. En paralelo, la Diputación impulsará la proyección internacional del evento con misiones comerciales en Filipinas y Corea del Sur, acompañadas por bodegas de la provincia, con el objetivo de abrir mercado en países emergentes, especialmente en Asia y América del Sur.

La institución también ha promovido la creación de Fenavin Match, un encuentro previsto para el mes de junio que permitirá que al menos 650 compradores nacionales e internacionales negocien directamente con productores en un formato complementario al de la feria tradicional.

Valverde ha recordado que Fenavin constituye un motor económico para la capital y que la ciudad dispone de una infraestructura que debe aprovecharse, en un contexto de crecimiento del turismo vinculado a congresos y eventos profesionales.