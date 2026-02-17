Nace FENAVIN Match, impulsado por la Diputación de Ciudad Real, para reforzar el negocio del vino español
El evento reunirá a 90 compradores internacionales y nacionales con acceso a una galería de 600 vinos españoles.
Más información: La Diputación de Ciudad Real destinó en 2025 casi 100 millones de euros a dar asistencia a los ayuntamientos
La Diputación de Ciudad Real ha anunciado la celebración de FENAVIN Match, un evento que dará continuidad a la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) y que estará centrado exclusivamente en el negocio del vino español. Esta iniciativa está prevista para los días 2 y 3 de junio y fortalecerá la dimensión internacional del sector vitivinícola y generará oportunidades comerciales efectivas.
La portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, y el vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández, han explicado que FENAVIN Match tendrá una duración de un día y medio y reunirá a alrededor de 90 compradores internacionales, que se sumarán a los compradores nacionales.
Todos ellos tendrán acceso a una galería con unos 600 vinos españoles, y las bodegas participantes podrán cerrar reuniones previamente organizadas con compradores y prescriptores.
Zarco ha destacado que el evento permitirá intensificar las relaciones comerciales, mejorar la rentabilidad de bodegas y cooperativas, abrir nuevas vías de internacionalización y consolidar mercados ya existentes.
Tejido productivo
Además, ha subrayado que FENAVIN Match busca aportar valor añadido a la producción vitivinícola de la provincia y del país, generando un retorno económico directo en los municipios y fortaleciendo el tejido productivo vinculado al vino, considerado uno de los principales activos estratégicos de Ciudad Real.
El presupuesto global del evento asciende a 1.175.000 euros más IVA, de los cuales 665.000 euros se destinarán a la parte organizativa, que incluye asistencia técnica, secretaría, captación de compradores internacionales y coordinación de catas. La Junta de Gobierno ha aprobado ya el expediente de contratación correspondiente.
En paralelo, Zarco ha informado sobre la convocatoria de ayudas para actividades de dinamización empresarial y promoción económica dirigidas a federaciones, asociaciones, fundaciones y organizaciones empresariales de la provincia, con un presupuesto de 60.000 euros.
El proceso será en régimen de concurrencia competitiva y las solicitudes podrán presentarse durante 20 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.