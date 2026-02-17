Nace FENAVIN Match, impulsado por la Diputación de Ciudad Real, para reforzar el negocio del vino español

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, junto al vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández. Diputación Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real ha anunciado la celebración de FENAVIN Match, un evento que dará continuidad a la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) y que estará centrado exclusivamente en el negocio del vino español. Esta iniciativa está prevista para los días 2 y 3 de junio y fortalecerá la dimensión internacional del sector vitivinícola y generará oportunidades comerciales efectivas.

La portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, y el vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández, han explicado que FENAVIN Match tendrá una duración de un día y medio y reunirá a alrededor de 90 compradores internacionales, que se sumarán a los compradores nacionales.

Todos ellos tendrán acceso a una galería con unos 600 vinos españoles, y las bodegas participantes podrán cerrar reuniones previamente organizadas con compradores y prescriptores.

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, junto al vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández. Diputación Ciudad Real

Zarco ha destacado que el evento permitirá intensificar las relaciones comerciales, mejorar la rentabilidad de bodegas y cooperativas, abrir nuevas vías de internacionalización y consolidar mercados ya existentes.

Tejido productivo

Además, ha subrayado que FENAVIN Match busca aportar valor añadido a la producción vitivinícola de la provincia y del país, generando un retorno económico directo en los municipios y fortaleciendo el tejido productivo vinculado al vino, considerado uno de los principales activos estratégicos de Ciudad Real.

El presupuesto global del evento asciende a 1.175.000 euros más IVA, de los cuales 665.000 euros se destinarán a la parte organizativa, que incluye asistencia técnica, secretaría, captación de compradores internacionales y coordinación de catas. La Junta de Gobierno ha aprobado ya el expediente de contratación correspondiente.

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, junto al vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández. Diputación Ciudad Real

En paralelo, Zarco ha informado sobre la convocatoria de ayudas para actividades de dinamización empresarial y promoción económica dirigidas a federaciones, asociaciones, fundaciones y organizaciones empresariales de la provincia, con un presupuesto de 60.000 euros.

El proceso será en régimen de concurrencia competitiva y las solicitudes podrán presentarse durante 20 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.