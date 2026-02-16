El restaurante con estrella Michelin que cuenta con aeropuerto privado y está en Ciudad Real: esto cuesta comer

La Mancha guarda rincones gastronómicos singulares. Uno de ellos es Retama, el único restaurante con Estrella Michelin en España ubicado dentro de un hotel que cuenta con su propio aeródromo privado.

Forma parte del exclusivo hotel de cinco estrellas 'Caminera Club de Campo' enclavado a las afueras de Torrenueva (Ciudad Real). Este complejo se ha convertido en todo un refugio de lujo, ya que cuenta con un spa de 800 metros cuadrados, un campo de golf propio con nueve hoyos y una pista de aterrizaje de 1.400 metros preparada para recibir jets privados y avionetas.

En su comedor forrado con maderas de robles y olivos centenarios, se elabora una cocina sabrosa y refinada que ha sido galardonada por la Guía Michelin y además cuenta con un sol Repsol y un premio Raíz Culinaria por su carta de vinos.

Hotel de cinco estrellas la 'Caminera Club de Campo' donde se ubica Retama. Hotellacaminera.com

Detrás de esta experiencia gastronómica hay nombres y apellidos. Vicenta 'Pity' Rojo es la sumiller y gerente de sala, con su simpatía y amplios conocimientos vitivinícolas eleva la excelencia del servicio.

El joven chef sevillano Miguel Ángel Expósito es quien hace magia en los fogones. Tras formarse en prestigiosas casas como Martín Berasategui, Mugaritz o Can Jubany, Expósito resucita el recetario tradicional manchego con técnicas culinarias de vanguardia y presentaciones modernas.

El chef sevillano Miguel Ángel Expósito.

Su cocina es un homenaje inquieto a la Mancha donde la caza y los quesos de la zona se presentan con una técnica contemporánea e influencias de otras culturas.

¿Cuánto cuesta comer en Retama?

Los comensales pueden elegir entre tres propuestas:

La experiencia Tradición , centrada en las raíces manchegas - 100 euros.

, centrada en las raíces manchegas - 100 euros. La Finca La Caminera , inspirada en el entorno y la caza - 100 euros.

, inspirada en el entorno y la caza - 100 euros. La experiencia Retama , la opción más completa - 130 euros.

, la opción más completa - 130 euros. También ofrecen maridajes opcionales que oscilan entre los 50 y 70 euros.

Abre de viernes (solo cena) a domingo (solo almuerzo), siendo el sábado el único día con servicio doble. No atienden sin reserva previa y los comensales deben seguir un código de vestimenta smart casual.

Comedor del restaurante Retama en Ciudad Real.

Ya sea aterrizando en su aeropuerto privado o llegando por las carreteras de La Mancha, el restaurante Retama combina la técnica de Miguel Ángel Expósito y un entorno con todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas.