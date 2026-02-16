Ciudad Real invertirá medio millón de euros a mejorar el asfaltado de estas 27 calles de la capital

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado una inversión de 500.000 euros, con cargo al Plan de Obras de la Diputación de Ciudad Real, destinada a rehabilitar y mejorar el firme de 27 calles de la capital provincial.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha detallado que los trabajos se repartirán por barrios residenciales, vías de acceso, avenidas principales y zonas industriales, incluyendo calles como Azucena, Paz, Cigüela, San Vicente Paul, Bernardo Balbuena, Olivo, Obispo Hervás, Fray Hernando, Afonso Eanes, Alemania, Einstein, Rusia, Pozo Concejo y Rafael Torija.

En cuanto a avenidas y carreteras, las actuaciones se centrarán en Jesús Garrido, Pío XII, de la Ciencia, Reyes Católicos, Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, Valdepeñas y Parque de Cabañeros, así como en las carreteras de Piedrabuena y Fuensanta y en rotondas como la Ronda de Granada, la de la carretera de Piedrabuena y Quijote Azteca.

Las obras consistirán en la reparación del firme deteriorado por el uso continuado, el desgaste natural de los materiales y las agresiones meteorológicas sufridas en los últimos años. Además, se ejecutarán mejoras en el Camino del Arzollar, la renovación de la red de abastecimiento de la Avenida del Ferrocarril y la pavimentación de varias calles del barrio del Pilar.

Refuerzo de la Policía Local

Además, en materia de iluminación, la empresa Ingereim llevará a cabo la renovación del alumbrado entre la Avenida Reyes Católicos y la calle Argamasilla de Alba. Además, se ha aprobado la adquisición de un nuevo camión para el servicio municipal de mantenimiento.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también la adquisición de dos nuevos coches patrulleros para la Policía Local por un importe superior a 105.000 euros y la compra de dos motocicletas por 36.000 euros.

Estas nuevas incorporaciones, según Arroyo, se suman al esfuerzo del equipo de Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana en la capital provincial y mejorar la respuesta ante incidencias.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Ciudad Real busca garantizar la seguridad vial, la movilidad urbana y la calidad de los servicios públicos, al tiempo que se fortalecen los recursos policiales para atender las necesidades de los vecinos.