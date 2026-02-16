Asaja Ciudad Real exige "explicaciones urgentes" sobre el desembalse del pantano del Jabalón pese a no estar al máximo

La organización agraria Asaja de Ciudad Real ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que explique por qué se está desembalsando agua de la prensa del embalse de la Vega del Jabalón a pesar de que el pantano no está al máximo de su capacidad.

En una nota de prensa, Asaja de Ciudad Real ha reclamado este lunes "explicaciones urgentes" al organismo de cuenca, porque entiende que "es inaceptable la situación que se está viviendo, con las compuertas abiertas y el embalse vertiendo agua pese a no encontrarse al máximo de su capacidad".

Asaja de Ciudad Real ha demandado a la Confederación del Tajo "transparencia" total en relación a los informes técnicos que justifican el desembalse, las razones concretas que lo motivan "y el calendario real de actuaciones para corregir las posibles deficiencias detectadas".

Quiere saber "si existen errores de diseño, de explotación, de mantenimiento o de planificación que hayan conducido a la situación actual y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a repetirse".

"Si el desembalse responde a razones de seguridad porque la presa no ofrece garantías suficientes, los responsables del mantenimiento de esta infraestructura deben responder ante una dejadez de funciones que conlleva unas consecuencias muy graves", ha lamentado.

Sobre esta posibilidad, Asaja de Ciudad Real no descarta acudir a los tribunales "para depurar las posibles responsabilidades políticas que se pudieran derivar de este hecho tan grave, en el caso de que se confirme que ha existido dejación de funciones, falta de previsión o una gestión negligente de una infraestructura clave para el abastecimiento y el futuro económico de la comarca" en la que se ubica este embalse.

"El agua que actualmente se está desembalsando no es agua sobrante, sino la reserva estratégica que necesitan doce municipios para garantizar el abastecimiento humano y el colchón mínimo imprescindible para que el regadío de la comarca pueda sobrevivir en un contexto de sequías cada vez más frecuentes y severas", ha criticado.

Según la organización agraria ciudadrealeña, el volumen de agua que se está liberando puede equivaler a años de garantía para abastecimiento y regadío en la comarca.

Mensaje contradictorio

Asimismo, Asaja de Ciudad Real ha criticado "el mensaje contradictorio que se traslada a los usuarios", ya que "mientras al agricultor se le exige ajustar cada metro cúbico, soportar recortes de dotación y enfrentarse a controles y expedientes sancionadores, ahora se observa cómo se liberan hectómetros cúbicos que podrían marcar la diferencia entre salvar o perder cosechas".

"Es indignante cómo los regantes tienen que ver cómo el embalse vierte agua en pleno escenario de incertidumbre hídrica", ha lamentado la organización agraria.

En este contexto, ha advertido que no permanecerá en silencio "mientras se pierden metros cúbicos tras metros cúbicos y, al mismo tiempo, se exigen sacrificios constantes a usuarios y regantes". "Queremos rigor, exigimos responsabilidad y vamos a estar vigilantes, porque cada gota que hoy se desperdicia es futuro que se les roba a nuestros pueblos", ha sentenciado.