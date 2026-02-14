Miguel Ángel Valverde acepta ser embajador del Carnaval de Malagón y es nombrado Abanderado de Honor 2026

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, fue nombrado este viernes Abanderado de Honor del Carnaval 2026 de Malagón a propuesta del Ayuntamiento del municipio y en consenso con la Asociación Cultural Banderas de Ánimas.

Valverde aseguró que para él es "un auténtico honor y privilegio", ya que se siente "un malagonero más", recordando que su abuela era natural de Malagón. Durante su intervención, quiso poner el foco en la situación provocada por las lluvias y los fuertes vientos que han afectado a buena parte de la provincia.

Subrayó que la institución provincial va a ayudar a los pueblos afectados por el reciente temporal, entre ellos a Malagón, para recuperar la normalidad "cuanto antes y evitar los mayores riesgos posibles". Valverde instó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España a poner en marcha planes de contingencia para ayudar también a los pueblos damnificados.

Foto de familia del acto. Diputación de Ciudad Real

Al hilo, felicitó al alcalde y vicepresidente de la Diputación, Adrián Fernández, y a su corporación por haber estado "minuto a minuto al lado de sus vecinos tratando de paliar en la medida de lo posible los efectos de estas tormentas".

Lejos del temporal, Valverde resaltó la singularidad del Carnaval de Malagón, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional, y especialmente la tradición de las Banderas de Ánimas, que se remonta al siglo XVI.

Miguel Ángel Valverde durante su intervención. Diputación de Ciudad Real

También afirmó que ejercerá como "embajador" del Carnaval de Malagón no solo durante 2026, sino también en los años sucesivos, comprometiéndose a promover la cultura, las tradiciones y el nombre del municipio allá donde acuda en representación de la Diputación Provincial.

Por su parte, Adrián Fernández, expresó el orgullo de la corporación municipal por contar con la presencia del presidente provincial como Abanderado de Honor y afirmó que Valverde representará con responsabilidad, cercanía y alegría el carnaval malagonero en todos los actos a los que asista.

Finalmente, el presidente de la Hermandad de Ánimas, Javier Donaire, explicó que la propuesta de designar a la Diputación de Ciudad Real como Abanderado de Honor ha respondido a la colaboración constante que la institución provincial mantiene con la hermandad, facilitando recursos y apoyo logístico siempre que se ha solicitado.