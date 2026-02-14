Mario Vaquerizo inaugura el Carnaval de Ciudad Real 2026 en pro de la libertad y el humor: "Me muestro tal y como soy"

El cantante y humorista español, Mario Vaquerizo, inauguró este viernes oficialmente el Carnaval 2026 de Ciudad Real en el Teatro Quijano donde lanzó un pregón desenfadado en el que defendió la libertad, el humor y el brillo como esencia carnavalera.

"Si algo es Mario Vaquerizo es carnaval porque significa ser uno mismo, no estar encorsetados, divertirse, brillar y, sobre todo, reírse de uno mismo", subrayó durante su intervención el sevillano de 51 años.

El televisivo y marido de Alaska desde hace más de 25 años animó a los asistentes a perder el miedo al ridículo en tiempos de crispación. "Yo me muestro tal y como soy, para lo bueno y para lo malo", añadió entre aplausos.

Mario Vaquerizo en Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real

Vaquerizo no quiso cerrar su discurso sin tener palabras de afecto a Ciudad Real. Recordó su vinculación artística con la ciudad, llegando incluso a bromear con que solo le falta empadronarse en la capital. Asimismo, ensalzó sus tradiciones, desde la Pandorga hasta la Semana Santa, la seguidilla, así como el inminente Domingo de Piñata.

"Tenéis tantas cosas que celebrar... disfrutad como si no hubiera mañana", concluyó Vaquerizo. Un pregonero carismático que conquistó al público del Teatro Quijano, tal y como apuntó la concejal de Festejos, Mar Sánchez.

El Teatro Quijano durante el pregón de Carnaval de Ciudad Real 2026. Ayuntamiento de Ciudad Real

Como broche de oro a este arranque del Carnaval de Ciudad Real, la chirigota gaditana de Diego Letrán, Quique Parodi y Luis Rossi, 'Seguimos cayendo mal' tomó el relevo con un repertorio cargado de ironía y una puesta en escena. Un espíritu festivo que promete llenar calles y plazas hasta el Domingo de Piñata.