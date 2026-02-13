El Colegio de Médicos lleva ante la Justicia al congreso de Ciudad Real que vincula las vacunas con el autismo

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad para impedir la celebración del 'I Congreso Daños por Vacunas: Autismo, Enfermedades Raras', previsto para el 28 de febrero en la capital provincial.

La institución considera que el contenido del evento, que asocia la vacunación con el autismo y otras enfermedades raras, carece de respaldo científico y representa un riesgo para la salud pública, al poder difundir información falsa y generar confusión entre la ciudadanía.

En el escrito presentado, el Colegio ha solicitado la apertura de diligencias previas y la adopción de medidas cautelares para prevenir la celebración del congreso. La institución señala que la difusión de mensajes pseudocientíficos sobre vacunas puede disminuir las tasas de vacunación, retrasar diagnósticos y tratamientos efectivos, y poner en peligro especialmente a poblaciones vulnerables.

El Colegio ha subrayado que su actuación responde a su obligación ética y legal de proteger a los pacientes y garantizar que la información sanitaria se base en evidencia científica contrastada, rechazando la promoción de terapias sin aval profesional.

Rechazo unánime

La denuncia se enmarca en una postura unánime de rechazo expresada por otras entidades y autoridades locales. El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento de Ciudad Real y asociaciones como Autismo España y la Federación Autismo Castilla-La Mancha (FACLM) han manifestado su rechazo al congreso y analizan posibles medidas legales adicionales.

Estas entidades han recordado que no existe evidencia científica que relacione las vacunas con el autismo, y que estas afirmaciones están desacreditadas por la comunidad científica internacional desde hace décadas. Además, han advertido que este tipo de eventos puede dañar la imagen social del autismo y erosionar la confianza de las familias en las vacunas.

El presidente del Colegio de Médicos, Manuel Rayo, ha indicado que la institución se coordina con la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios de Médicos para replicar estrategias que ya lograron impedir congresos similares en otras provincias, como Alicante y Málaga.

Asimismo, ha advertido que se vigilará la titulación y especialización de los ponentes y que los médicos colegiados que participen en actividades de este tipo podrían enfrentarse a denuncias disciplinarias e incluso inhabilitaciones.

El Colegio de Médicos ha reiterado que su objetivo no es limitar la libertad de expresión, sino salvaguardar la salud pública y la seguridad de la población. La institución continuará utilizando todas las vías legales, administrativas y deontológicas a su alcance para evitar la propagación de mensajes pseudocientíficos que puedan poner en riesgo la salud colectiva, especialmente la de quienes podrían ser más susceptibles a la desinformación, como padres de niños con enfermedades raras o con trastornos del espectro autista.