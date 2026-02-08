El tren de borrascas sigue dejando incidencias por vientos y lluvia en la región: cortes de carreteras, desbordamientos...

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Malagón visitando las zonas más afectadas del municipio. Ayuntamiento de Malagón

La carretera CM-4114 ha quedado cortada al tráfico la madrugada de este domingo debido al desbordamiento de un arroyo como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas. Este corte se produce en el marco de la borrasca 'Marta', que este domingo mantiene a trece comunidades autónomas en aviso por lluvias, nieve y viento.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el aviso se recibió a las 01:56 horas, cuando el nivel del agua superó la calzada a la altura del kilómetro 26, en el término municipal de Malagón (Ciudad Real). Por el momento, la vía permanece cerrada al tráfico, según precisaron las mismas fuentes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de una situación de gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial incidencia en el suroeste.

⚠️ Cortada de la CM-4114 por el desborde de un arroyo a su paso por Malagón #CiudadReal. #112clm



Más información: https://t.co/0uTge48qAQ — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) February 8, 2026

El 112 recomienda a los conductores evitar la zona y extremar la precaución ante posibles inundaciones y carreteras cortadas por el temporal.

Atractivo turístico

Mientras tanto, los embalses de la provincia de Ciudad Real se han convertido este domingo en un atractivo para cientos de personas, que han acudido a observar el desembalse de varias presas tras alcanzar su máxima capacidad con las lluvias recientes.

Uno de los casos más destacados es el embalse de El Vicario, sobre el río Guadiana, que actualmente vierte agua después de llenarse por completo, algo poco habitual en los últimos años.

Los visitantes han inmortalizado el momento con fotografías y vídeos, siempre respetando las indicaciones de seguridad y los perímetros establecidos por los gestores de la presa.

Gonzalo Frutos, pescador habitual del embalse, ha señalado que la imagen "produce una gran satisfacción", ya que hace apenas dos meses el nivel del agua estaba muy por debajo de su capacidad. "En muy poco tiempo ha pasado de estar a la mitad a llenarse por completo, y ver ahora el agua caer por los aliviaderos es algo que impresiona", ha afirmado.

Por su parte, Jesús Tapiador ha descrito la escena como un "espectáculo impresionante", recordando que hace apenas tres años el embalse estaba completamente seco, con graves consecuencias para la piscifauna.

Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), El Vicario almacena 29,32 hectómetros cúbicos, cercano al 90 % de su capacidad, gracias a aportaciones recientes del río Becea y del río Bañuelos, que nutren el embalse con caudales de 12,89 y 51,18 metros cúbicos por segundo, respectivamente.

Las lluvias asociadas a las sucesivas borrascas atlánticas han permitido una recuperación hídrica significativa, revertido la escasez prolongada y ofreciendo imágenes poco habituales de los cauces y presas de la cuenca del Guadiana. Las autoridades insisten en mantener la prudencia y evitar riesgos en los alrededores de estas infraestructuras.