Cinco personas, tres menores, intoxicadas por monóxido de carbono en Daimiel (Ciudad Real) acaban en el hospital

Cinco personas, tres de ellas menores, han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda situada en una céntrica calle de la localidad ciudadrealeña de Daimiel.

El aviso se producía 22:04 horas de este domingo desde un inmueble situado en la calle de Mínimas del municipio, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, comprobaron que la intoxicación afectaba a cinco personas: un hombre de 29 años, una mujer de 32, así como a tres menores, dos niños de 10 años y una más de 12.

Los cinco fueron atendidos en el lugar por una ambulancia de urgencias y otra de soporte vital básico (SVB), que se encargaron de darles traslado hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

En el operativo también participaron bomberos del Consorcio de Ciudad Real pertenecientes al parque de Daimiel y agentes de la Policía Local.