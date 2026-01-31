La alcaldesa de Almadén (PP) denuncia ataques machistas de un rival político: "Qué hace esta señora además de lucir palmito"

La alcaldesa de Almadén (Ciudad Real), Raquel Jurado, ha acusado al secretario general del PSOE de Almadén, Rafael Mata, de "hacer manifestaciones profundamente machistas" en dos comentarios que ha publicado en las redes sociales del Ayuntamiento.

Concretamente, Jurado ha lamentado que Mata haya vertido sobre ellas afirmaciones como "vaya viendo lo que hace esta señora además de lucir palmito" o apreciaciones respecto de su aspecto físico con consideraciones como “ya sabemos que tiene buen fondo de armario”.

La alcaldesa ha calificado estos comentarios de “profundamente machistas” y se ha preguntado si su rival político hubiese proferido juicios sobre el aspecto físico de un hombre.

"Si estas afirmaciones las hiciese un compañero del Partido Popular sobre alguna alcaldesa socialista, no quiero pensar en cómo se le calificaría. Pero ya vemos que los autodenominados feministas sólo se ponen esa etiqueta cuando les interesa", ha agregado Raquel Jurado en un post en Facebook.

La alcaldesa termina su post emplazando al secretario municipal del PSOE de Almadén y a los concejales socialistas a "apoyar al equipo de Gobierno" en la "difícil" tarea de "refinanciar la deuda con la que nos han dejado" y que, según explica, obligará al Consistorio a "pagar préstamos hasta el año 2070".

Los dos comentarios a los que alude la alcaldesa de Almadén.

Disculpas de Mata

En la misma red social, Rafael Mata, ha escrito otro post en el que ha querido hacer una serie de "puntualizaciones" respecto a la perspectiva que tiene de esta polémica.

El político socialista ha subrayado que "siempre hago mis comentarios a título personal", al tiempo que ha lamentado su acusación de "trato machista por decir que luce palmito" cuando "otros comentarios de sus partidarios elevan aún más su aspecto en ese mismo post".

No obstante, asegura que "si su ofensa es solo por eso, pido disculpas".

A partir de aquí, Mata ha afeado a la regidora su "falta de efectividad como responsable del Ayuntamiento" con un "discurso repetitivo y agotador".

"Siento no poder apoyar a su gobierno local en ningún proyecto, porque no existe proyecto alguno", ha sentenciado.