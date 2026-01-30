Cañizares (PP) saca adelante el presupuesto de Ciudad Real con el apoyo de Eva Masías y el exconcejal de Vox

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este viernes el presupuesto municipal para 2026 y que asciende a 103 millones de euros. El PP de Francisco Cañizares ha logrado sacar adelante estas cuentas gracias al apoyo de la única concejala que mantiene Ciudadanos -la exalcaldesa Eva Masías- y del exconcejal de Vox, Regino Pérez, que figura como edil no adscrito.

Una vez rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE, partido que ha votado en contra al igual que Vox, el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, ha destacado que se trata del "mayor presupuesto de la historia" del Ayuntamiento de Ciudad Real y a la vez el "más participativo", al incorporar propuestas planteadas y votadas por vecinos de la ciudad en un proceso de participación ciudadana en el que se han registrado cerca de 4.000 votos, ha informado el Consistorio ciudadrealeño.

Arroyo ha subrayado que el presupuesto incluye además "propuestas aprobadas en Pleno a iniciativa de todos los grupos políticos con representación municipal", destinadas a inversiones estratégicas como un plan de accesibilidad y asfaltado dotado con 1,5 millones de euros, o la apuesta decidida por la climatización de los centros educativos, con una inversión de 250.000 euros.

Según el responsable de Hacienda, el presupuesto de 2026 es también "el más inversor de la historia", con 10 millones de euros destinados a inversiones, porque, según ha señalado, "el dinero público debe estar en la ciudad, en la calle, generando oportunidades y mejorando los barrios".

En este sentido, ha explicado que las cuentas municipales se articulan en torno a cinco grandes prioridades: las personas, la seguridad y la limpieza, la participación, los barrios y la capitalidad de Ciudad Real y supondrá "un punto de inflexión para el futuro de Ciudad Real".

Durante su intervención, Arroyo ha reprochado al Grupo Municipal Socialista la presentación de una enmienda a la totalidad, señalando que "ustedes invertían menos en cada ciudadano y por cada servicio, con un modelo de gestión que está chapado a la antigua, si me permiten la expresión".

Por su parte, la portavoz socialista, Sara Martínez, ha explicado que su grupo se ha visto obligado a presentar una enmienda a la totalidad porque, a su juicio, el presupuesto "no atiende a las necesidades reales de las personas ni apuesta por hacer una Ciudad Real mejor", además de ser unas cuentas económicamente "irresponsables".

Enmiendas

Durante el pleno, se han aprobado las seis enmiendas parciales presentadas por Eva Masías, edil de Cs, que, según ha indicado, "mejoran el presupuesto desde el sentido de la utilidad y de la ciudad".

Estas enmiendas han contado con el voto favorable del Grupo Popular, además de Cs y del concejal no adscrito, y con el voto en contra de Vox y del PSOE, salvo en el caso de la enmienda número 1, relativa a cooperación internacional, en la que el PSOE se ha abstenido, y de las enmiendas número 12 y 13, relacionadas con mejoras en el recurso municipal de la calle Borja, que han contado con el voto favorable de los socialistas.

Además, ha sido aprobada otra enmienda parcial presentada por el concejal no adscrito, Regino Pérez, destinada al fomento del trabajo autónomo mediante ayudas a los autónomos, que ha contado con el voto favorable del Grupo Popular, de Pérez y del Grupo Ciudadanos, y con el voto en contra de Vox y del PSOE.

Por el contrario, las propuestas presentadas por el Grupo Municipal Vox han sido rechazadas con el voto en contra de todos los grupos políticos, al igual que las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista, que tampoco han salido adelante al contar con el voto en contra del resto de formaciones políticas con representación en el pleno ciudadrealeño.