Luto en Ciudad Real por la muerte del arquitecto y profesor José Luis León

El arquitecto ciudadrealeño José Luis León ha fallecido tras "una dura y valiente lucha contra una larga enfermedad", según ha informado la Demarcación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. León era miembro del Colegio y socio del estudio Bernalte & León Asociados.

Desde el Colegio de Arquitectos han señalado que José Luis León ha sido "un profesional comprometido con la arquitectura y con la ciudad", cuya trayectoria ha dejado "una huella profunda tanto en el ejercicio de la profesión como en el ámbito educativo y cultural".

Como arquitecto, ha desarrollado "una práctica rigurosa y sensible, siempre atenta al contexto urbano y social", contribuyendo "a mejorar el entorno construido de Ciudad Real y su provincia".

Director de la Escuela de Artes

El comunicado destaca también su faceta docente y de servicio público. León ha sido director de la Escuela de Artes 'Pedro Almodóvar' de Ciudad Real, desde donde "impulsó una enseñanza abierta, creativa y vinculada a la realidad cultural de la ciudad", fomentando "el diálogo entre disciplinas y el pensamiento crítico entre generaciones de estudiantes".

La Demarcación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos recuerda igualmente que José Luis León ha sido "una persona generosa, dialogante y profundamente comprometida", cualidades por las que fue “un compañero cercano”.

Además, subraya que "su fortaleza y serenidad durante los años de enfermedad fueron también ejemplo de dignidad y entereza".