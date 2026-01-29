Ciudad Real hace balance del paso de Kristin: 45 árboles caídos en Daimiel y cubiertas arrancadas en Puerto Lápice

Una vez que ha pasado la borrasca Kristin por Castilla-La Mancha es la hora de hacer balance de daños. Además de nevadas y lluvias, este episodio meteorológico ha dejado numerosos incidentes por las fuertes rachas de viento que sobre todo han afectado a la provincia de Ciudad Real. Dos de los municipios afectados han sido Daimiel, con 45 árboles caídos y Puerto Lápice, donde parte de la cubierta del pabellón salió despedida y quedó incrustada en la fachada del gimnasio municipal.

La portavoz del equipo de gobierno de Daimiel, Lourdes Rodríguez de Guzmán, ha explicado en un comunicado de prensa que desde la noche de este martes 27 de enero, los servicios de Parques y Jardines mantienen un seguimiento continuo de los grandes pinos del centro de la localidad para anticiparse a la caída de ramas o de los propios árboles.

Entre los ejemplares vencidos, por el viento, tanto en el casco urbano como en los polígonos industriales, se incluye un ejemplar que tuvo que ser cortado en la plaza de España por riesgo inminente de desprendimiento.

Por seguridad, ha indicado, varios juegos infantiles permanecen precintados, entre ellos los del Parterre y del Parque del Carmen y en este último, un pino levantó un banco y, al caer sobre la grada de sombra de la Plaza de Toros, derribó una farola y dañó parte del muro.



Otros dos pinos de gran tamaño también se cayeron en el entorno del coso taurino.



Un operario cortando un de los árboles caídos.

Además, las rachas de viento han causado daños en cuatro sepulturas del cementerio, ya que ha arrancado cruces ornamentales y ha roto una lápida, por lo que la zona ha sido precintada por la Policía Local, que ha registrado también derrumbes de tabiques, desprendimientos de fachadas y caída de techumbres de uralita.

Puerto Lápice

En Puerto Lápice, la virulencia del viento se llevó por delante parte del techo del pabellón cubierto que terminó incrustado en el edificio anexo que acoge el gimnasio municipal.

Hasta el lugar ha acudido este jueves el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Sagrario Baeza, por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y por el vicepresidente segundo del grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas Torres.

Efectos del temporal en Puerto Lápice (Ciudad Real).

Las fuertes rachas de viento, según ha explicado Baeza en una nota de prensa difundida por la Diputación, también han hecho colapsar un muro, han derribado un árbol de grandes dimensiones y han arrancado la techumbre de una nave privada.

Durante la visita, el presidente de la Diputación ha subrayado su equipo de Gobierno estudiará la puesta en marcha de ayudas extraordinarias de carácter urgente para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los daños ocasionados por este último temporal.

"Al igual que hicimos el año pasado, cuando destinamos más de dos millones y medio de euros para ayudar a los municipios a paliar los efectos de distintos temporales, este año también vamos a valorar la posibilidad de activar nuevas ayudas que permitan a los ayuntamientos reintegrar los daños provocados por estas tormentas de viento y lluvia", ha asegurado.