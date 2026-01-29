Tres carreteras cortadas en Ciudad Real por las crecidas que ha provocado la borrasca Kristin

Las crecidas que han experimentado varios arroyos por el paso de la borrasca Kristin han obligado a cortar tres carreteras de la red secundaria en la provincia de Ciudad Real.

Según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, las vías en las que el tráfico ha sido restringido son la CR-4121 en Cabezarados, entre el kilómetro 8 y el 16; la CR-413 en Luciana, entre el kilómetro 1 y el 11; y la CR-424 en Fontanosa, entre el kilómetro 30 al 45.

Estas mismas fuentes han precisado que estas tres carreteras permanecerán cortadas, al menos, durante la noche de este jueves.

De esta manera se unen a otra vía de la provincia de Albacete en la que tampoco se puede circular, la AB-206 a su paso por el término municipal de Jorquera.

Incidencias

Pese a que lo más duro del temporal parece que ha pasado, el tren de borrascas que sigue azotando la península y Baleares hace que Castilla-La Mancha mantenga activo el Plan Específico por Riesgos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta, situación operativa 0.

Según el último reporte del 112, entre las 18:00 y las 20:00 horas de este jueves, se han recogido un total de 26 incidencias a causa del viento y la lluvia en toda la región.

Ciudad Real ha sido la provincia con más avisos registrados (10) seguida de Albacete (7), Toledo (5), Cuenca (3) y Guadalajara (1).