La Bonoloto sonríe con un premio de segunda categoría recaído en una administración de Ciudad Real

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha dejado un premio de 31.670 euros en Ciudad Real gracias a un boleto acertante de segunda categoría, con cinco números más el complementario.

Según ha informado este martes la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado en una nota de prensa, el boleto premiado fue validado en la administración de loterías número 7 de la capital ciudadrealeña y es uno de los seis agraciados en esta categoría en el sorteo celebrado el lunes.

Los otros cinco boletos premiados de segunda categoría han sido sellados en las localidades de Barberá del Vallés (Barcelona), Bardadás (Ourense), Carcaixent (Valencia) y Pedroche (Córdoba), además de uno validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo no se registraron acertantes de primera categoría, correspondiente a seis aciertos.

La combinación ganadora ha sido formada por los números 22, 4, 7, 49, 35 y 30, con el 12 como número complementario y el 2 como reintegro.