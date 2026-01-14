El alojamiento en mitad de la Mancha perfecto para San Valentín: cabañas de madera, spa, mirador y hasta un lago

A tan solo un mes exacto de San Valentín o el Día de los Enamorados (14 de febrero), muchas parejas ya están pensando cómo sorprender a su media naranja. En el corazón de La Mancha se esconde un complejo turístico rural conformado por cabañas de madera que se erige como una escapada romántica diferente.

Se trata de 'El Mirador de la Mancha', un alojamiento rodeado de naturaleza y con vistas al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel situado en la Sierra Calderina, dentro del término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

En esta finca de 70.000 metros cuadrados el olivo toma protagonismo gracias a los ejemplares de más de 250 años que rodean las cabañas. El nombre no es casualidad, ya que desde prácticamente cualquier punto del recinto se disfruta de una impresionante panorámica de la llanura manchega.

Terraza mirador del complejo. Elmiradordelamancha.com

Las cabañas de madera son la apuesta de este complejo calificado como Alojamiento Rural Singular. Algunas de estas chozas están elevadas sobre esos olivos centenarios a modo de "cabañas nido".

Disponen de varios tipos: Familiares, juveniles y tipo suite, estas últimas especialmente demandadas por parejas, ya que ofrecen cama doble y bañera de hidromasaje.

En portales de reserva como Booking, una habitación doble para dos adultos en 'El Mirador de la Mancha' puede encontrarse en torno a los 100 euros la noche, dependiendo de la fecha y la disponibilidad.

Spa de El Mirador de la Mancha. Elmiradordelamancha.com

El toque romántico por excelencia es su spa con vistas al bonito paisaje que lo rodea. Un espacio privado donde relajarse en pareja entre duchas de hidroterapia, sauna, tumbonas calientes, piscina con jacuzzi y cascadas de agua.

El acceso al spa se puede reservar en exclusiva con tarifas que parten de 75 euros para dos personas hasta 162 euros, en caso de seis usuarios.

La gastronomía es otro de los aspectos más cuidados. A lo largo de los 70.000 m², el visitante encontrará diversos espacios culinarios como la cafetería inspirada en las antiguas chozas de cabreros que aparecen en Don Quijote.

El restaurante principal apuesta por la cocina de la tierra, combinando recetas tradicionales y propuestas más actuales. La especialidad del chef, Javier Donaire, son las carnes y pescados elaborados en el horno de leña y la parrilla.

Javier Donaire, Chef de Abrasador El Mirador de la Mancha. Grupo Abrasador

​Los amantes del vino podrán degustar referencias manchegas, riojanas y ribereñas en el 'Rincón del tío Bodego', una pequeña bodega que funciona también a modo de despensa.

​La experiencia se completa con espacios muy ligados a la cultura de Castilla-La Mancha como el Muro de Don Quijote que está decorado con ilustraciones y texto de la famosa obra de Cervantes o la figura en madera del caballero hidalgo más alta del mundo.

​También destacan la 'Terraza Mirador' desde la que se contemplan los campos de las órdenes de Calatrava y San Juan y las Tablas de Daimiel, así como el patio tradicional manchego con pozo, soportales, escenario y palcos.

El patio manchego del complejo. Tripadvisor

​Por si fuera poco, el espacio cuenta con un pequeño lago con barca y patos y una granja con animales (burros, cerdos, gallinas, conejos y pavos) y una zona de juegos infantiles con forma de plaza de toros.

Sin duda, 'El Mirador de la Mancha' es un destino único para quienes buscan una experiencia romántica este 14 de febrero, pero también un lugar muy atractivo para familias y grupos que también quieran pasar la noche en una cabaña de madera contemplando La Mancha.