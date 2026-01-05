Jugarama bate récord de asistencia en Ciudad Real con 56.000 visitantes, un 154  % más respecto al año 2024

Jugarama ha cerrado su edición 2025/2026 el pasado lunes tras recibir un total de 56.000 visitantes desde su apertura el 20 de diciembre, consolidándose como la principal propuesta de ocio navideño de Ciudad Real.

La cifra supone un incremento del 154 % respecto a 2024, cuando el evento reunió a 22.000 personas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El concejal de Juventud e Infancia, Pau Beltrán, ha realizado un balance muy positivo: "Jugarama ha logrado consolidarse como el principal espacio de ocio navideño no sólo a nivel provincial, sino también regional, como lo demuestran los datos de asistencia y la evolución del evento en los últimos años".

Beltrán ha destacado que Jugarama se ha convertido en un reclamo para ciudadrealeños y familias de otras regiones, confirmando su proyección y su impacto positivo en el turismo de la ciudad.

"El crecimiento exponencial, la ampliación y mejora de las instalaciones, la diversificación de actividades y la procedencia regional del público posicionan a Jugarama como una referencia imprescindible en Navidad", ha señalado.

El récord de asistencia se ha visto favorecido por el aumento de los días de apertura y la ampliación de la oferta de ocio. Esta edición ha incorporado novedades como pista de Karts, nuevas atracciones para todas las edades, la pista de hielo, que reunió a 10.000 personas, y Jugarama Gaming, con 16.500 visitantes en los tres días que se ha celebrado.

Durante la temporada, el evento ha alcanzado un pico diario de 5.600 personas, lo que refleja el alto interés y éxito de la propuesta.

El concejal Pau Beltrán ha querido agradecer la implicación de todos los que han hecho posible esta edición, desde los técnicos municipales hasta Policía, Protección Civil, la Diputación provincial y las asociaciones y entidades participantes.