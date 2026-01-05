El alcalde socialista de Valdepeñas presentará un recurso por la exclusión de los fondos EDIL: "Iremos contra Sánchez"

El Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), donde gobierna el socialista Jesús Martín, ha anunciado que presentará un recurso contra el Gobierno de España por la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas europeas EDIL. Un documento que ha dejado a la localidad en "reserva", impidiendo que se materialicen "proyectos de desarrollo urbano sostenible e integrado".

Una medida que ha salido adelante durante el pleno de enero celebrado este lunes en el salón plenario del Consistorio.

El regidor, Jesús Martín, ha anunciado que se ha contratado un gabinete jurídico en derecho administrativo para presentar el recurso al considerar que Valdepeñas "ha recibido un trato injusto".

"Cuando ese recurso esté montado y lo traigamos al pleno, esperamos contar con el voto de la oposición, sobre todo porque iremos contra Pedro Sánchez. Yo para mi pueblo, como decía mi abuela, para casa aunque sea una piedra", ha expresado.

15 millones

Valdepeñas se presentó a la convocatoria de los fondos europeos EDIL con cuatro grandes proyectos enmarcados en el plan 'Valdepeñas renacer urbano', con 15.000.000 de euros en diferentes iniciativas para mejorar el entorno urbano de la ciudad.

Las propuestas fueron el acondicionamiento hidráulico y renaturalización del arroyo Cañada Romero, la regeneración física, económica y social en un nuevo tramo del bulevar del Canal de la Veguilla, la rehabilitación de la Casa de los Vasco y un proyecto digital Smart City.