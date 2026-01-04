Ciudad Real mantiene el horario de la Cabalgata de Reyes tras consultar las últimas previsiones meteorológicas

El Ayuntamiento de Ciudad Real mantendrá el horario establecido para la tradicional Cabalgata de Reyes Magos que se celebrará este lunes 5 de enero a partir de las 18:30 horas de la tarde.

"Atendiendo a las previsiones meteorológicas disponibles a día de hoy, se mantiene", ha informado el consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

El cortejo real partirá a la hora prevista desde el Parque Gasset y llegará en torno a la Plaza Mayor donde los Reyes Magos de Oriente serán recibidos por las autoridades municipales y por miles de vecinos y visitantes.

Recibimiento de los Reyes Magos en Ciudad Real. Ayuntamiento

Más de 700 personas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en un desfile donde se repartirán más de 6.600 caramelos, 87.000 nubes y numerosos regalos que llenarán de alegría a niños y niñas de Ciudad Real.

Ante la irrupción de la borrasca Francis que dejará mínimas de -0,5 ºC este lunes en la ciudad, desde el Ayuntamiento recomiendan acudir bien abrigados, evitar exposiciones prolongadas al frío (especialmente niños, personas mayores o colectivos vulnerables) y mantenerse en movimiento siempre que sea posible.

Por último, aconsejan acudir con antelación al punto desde el que se presenciará la cabalgata para "evitar esperas innecesarias" e invitan a vecinos y visitantes a participar en esta celebración tan especial siempre siguiendo en todo momento las indicaciones de seguridad que faciliten la Policía Local y los servicios de Protección Civil.