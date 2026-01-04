Cabalgata de Reyes en Ciudad Real.

Ciudad Real mantiene el horario de la Cabalgata de Reyes tras consultar las últimas previsiones meteorológicas

El cortejo real partirá desde el Parque Gasset y llegará en torno a las 19:45 horas a la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Ciudad Real mantendrá el horario establecido para la tradicional Cabalgata de Reyes Magos que se celebrará este lunes 5 de enero a partir de las 18:30 horas de la tarde.

"Atendiendo a las previsiones meteorológicas disponibles a día de hoy, se mantiene", ha informado el consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

El cortejo real partirá a la hora prevista desde el Parque Gasset y llegará en torno a la Plaza Mayor donde los Reyes Magos de Oriente serán recibidos por las autoridades municipales y por miles de vecinos y visitantes.

Recibimiento de los Reyes Magos en Ciudad Real. Ayuntamiento

Más de 700 personas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en un desfile donde se repartirán más de 6.600 caramelos, 87.000 nubes y numerosos regalos que llenarán de alegría a niños y niñas de Ciudad Real.

Ante la irrupción de la borrasca Francis que dejará mínimas de -0,5 ºC este lunes en la ciudad, desde el Ayuntamiento recomiendan acudir bien abrigados, evitar exposiciones prolongadas al frío (especialmente niños, personas mayores o colectivos vulnerables) y mantenerse en movimiento siempre que sea posible.

Por último, aconsejan acudir con antelación al punto desde el que se presenciará la cabalgata para "evitar esperas innecesarias" e invitan a vecinos y visitantes a participar en esta celebración tan especial siempre siguiendo en todo momento las indicaciones de seguridad que faciliten la Policía Local y los servicios de Protección Civil.