Vox denuncia "una violación cada tres días" en Castilla-La Mancha y pide que se publique la nacionalidad de los agresores
David Moreno, líder de la formación en la región, ha lamentado un incremento del 63 % de los delitos sexuales.
El líder de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha lamentado que en Castilla-La Mancha se estén produciendo "una violación cada tres días" y ha exigido que se haga pública la nacionalidad de los agresores.
Una reivindicación que ha llevado a cabo en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) junto al diputado nacional Ricardo Chamorro, al parlamentario regional Luis Blázquez, la portavoz de Agenda España del partido de Abascal, Isabel Pérez y el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de la formación, Samuel Vázquez.
Durante su intervención, Moreno ha lamentado que "las políticas de puertas abiertas del bipartidismo" han provocado que en la región hayan aumentado un 62 % las agresiones sexuales sin precisar el periodo al que se refería.
La formación política ha elegido Bolaños de Calatrava para hacer su reivindicación después de que un hombre de nacionalidad marroquí fuera detenido hace tres semanas acusado de haber agredido sexualmente a una menor de 14 años y que actualmente se encuentra en prisión provisional.
En este sentido, ha reclamado que quien quiera entrar en España lo haga de manera legal, "con pasaporte, antecedentes y documentación sanitaria", y ha asegurado que el presunto agresor de Bolaños de Calatrava "llevaba meses" en el municipio con "conductas antisociales" sin que se actuara contra él.