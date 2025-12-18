La Junta trasladará todos sus servicios en Ciudad Real a la nueva Ciudad Administrativa en la primera mitad de 2026

La Junta de Castilla-La Mancha iniciará en 2026 el traslado de todos los servicios del Gobierno regional en Ciudad Real a la nueva Ciudad Administrativa levantada sobre los cimientos del antiguo Hospital del Carmen de la capital.

Así lo ha asegurado la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, durante un desayuno informativo con los medios en el que ha enumerado los distintos retos que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene por delante en la provincia para 2026, además de hacer balance de 2025.

Fernández ha explicado que la obra está prácticamente finalizada, a falta de los últimos remates, por lo que a lo largo del primer semestre del 2026 se llevará a cabo el traslado de todas las dependencias.

Será una infraestructura que permitirá centralizar en un único espacio todos los servicios administrativos, con la consecuente "mejora en la eficiencia y en la atención al ciudadano".

La nueva Ciudad Administrativa ha supuesto a la Junta una inversión de 35 millones de euros y contará con más de 24.000 metros cuadrados y albergará a más de 1.100 empleados públicos, con un tránsito diario estimado de más de 1.200 personas.

Vivienda asequible

Como adelantó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los edificios que quedarán vacíos con el traslado de los servicios de la Junta a la Ciudad Administrativa se destinarán a vivienda asequible.

Fernández ha expresado que el Gobierno regional ya ha iniciado un trabajo de análisis de las potencialidades de esos inmuebles, especialmente en el edificio de Servicios Múltiples de la Junta, ubicado en la calle Alarcos. El objetivo es "dar respuesta a un problema que afecta de manera directa a la población joven".

Balance del año y retos

Por otro lado, Fernández ha indicado que 2025 ha sido un año "netamente positivo" para la provincia de Ciudad Real, con más empresas, más empleo y más población.

"La renta media ha subido por séptimo año consecutivo y se ha superado por primera vez la cifra de 180.000 afiliados a la Seguridad Social y los 12.500 millones de euros de PIB provincial. Además, la población ha crecido en 3.000 habitantes en los diez primeros meses del año", ha afirmado.

En cuanto a 2026, Fernández ha avanzado la puesta en marcha de infraestructuras "muy importantes para la provincia" como la Tubería Manchega, el arreglo de las conducciones de Torrenueva-Castellar y Almadén-Chillón y la licitación de la ampliación del Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan.

También ha citado otras actuaciones educativas y sanitarias en municipios como Manzanares o Tomelloso, además del inicio de las obras del Campus Biosanitario de Ciudad Real.