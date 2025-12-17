El Gobierno regional desmiente que el Ayuntamiento de Ciudad Real pidiera actuar sobre la familia del bebé asesinado

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha negado que el Ayuntamiento de Ciudad Real pidiese a la Consejería de Bienestar Social actuaciones sobre la familia del bebé de seis meses presuntamente asesinado por su padre la pasada semana.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla ha reconocido que los servicios sociales del Gobierno autonómico "venían trabajando con la familia desde hace tiempo", ya que incluso las dos hijas mayores de la mujer vivían con su abuela algunas temporadas.

No obstante, ha dejado claro que no ha existido "ninguna solicitud" por parte del Consistorio para que desde "la Delegación se tomase una decisión".

"Se estaba trabajando con ellos, pero en ningún momento hubo informe alguno que indicase cuál era la decisión que había que tomar", ha insistido.

Padilla se ha mostrado cauta ante una cuestión como esta, "muy delicada" y sobre la que "ahora tienen que trabajar los profesionales a nivel técnico".

"El estar trabajando con una familia y no haber tomado hasta el momento una decisión no implica que no se haya trabajado y se estuviera trabajando bien. El responsable en este tipo de situaciones siempre es el asesino. No hay nadie más", ha asegurado.

La consejera ha aprovechado para mostrar su "profundo dolor" y mostrar las "condolencias" del Gobierno regional a la familia ante unos hechos que "jamás deberían producirse" y que golpean en lo más profundo de nuestros corazones".

Presunto asesinato

El presunto asesinato del bebé de seis meses se produjo el pasado viernes 12 de diciembre en un piso okupado en la calle Toledo de la capital ciudadrealeña.

Nada más acudir al inmueble, la Policía Nacional detuvo a ambos progenitores pero una vez puestos a disposición judicial, la jueza ordenó la puesta en libertad de la madre con cargos -presunto abandono del hogar- y el encarcelamiento del padre por ser el autor de un presunto delito de asesinato.

En el momento de los hechos, en el piso también se encontraba otra menor, una de las dos hijas que la madre tiene de una relación anterior.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, aseguraron que los servicios sociales municipales habían trasladado a la Junta "en varias ocasiones desde 2023" la situación de esta familia y la petición de la abuela de hacerse cargo de la custodia de tres menores.

Según el portavoz municipal, Guillermo Arroyo, la Junta consideró que "debía darse una nueva oportunidad a los padres".