Ciudad Real anuncia más policías y tecnología para frenar la "sensación de inseguridad": "La ciudadanía es esencial"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado este martes un ambicioso Plan Estratégico de Seguridad para la ciudad, orientado a revertir la "sensación de inseguridad" detectada por el equipo de Gobierno tras más de una veintena de asambleas vecinales celebradas desde el verano.

El alcalde, Francisco Cañizares, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, explicaron que el plan contempla el aumento progresivo de la plantilla de la Policía Local, mejoras en medios materiales y tecnológicos, así como una mayor coordinación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La iniciativa estará sujeta a la aprobación de los presupuestos municipales de 2026.

Entre las medidas destaca la ampliación de la plantilla para mantener a Ciudad Real por encima de la ratio de agentes recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), junto con la implantación de modelos de "policía de barrio" que combinen vigilancia y atención a las necesidades de cada zona.

Presentación del Plan Estratégico de Seguridad para Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real

El plan también prevé la adquisición de nuevos vehículos, motocicletas y herramientas tecnológicas, como drones, además de la instalación de cámaras de videovigilancia en barrios periféricos y vías de comunicación, siempre con la autorización de la Subdelegación del Gobierno.

Percepción ciudadana

Aunque la ciudad se sitúa entre las españolas con mejores índices de seguridad, el Ayuntamiento ha detectado un aumento de robos, hurtos, ocupaciones ilegales y entradas en domicilios que ha elevado la preocupación vecinal. "La percepción ciudadana es clave, aunque los datos objetivos sean positivos", ha subrayado Cañizares.

Los presupuestos municipales de 2026 incluirán partidas específicas que supondrán un esfuerzo adicional cercano al millón de euros para reforzar la seguridad, mejorar la coordinación y optimizar los mecanismos de prevención.

San Martín de Porres

El alcalde abordó también la situación del poblado chabolista de San Martín de Porres, donde el aumento de la venta y consumo de drogas ha influido en la percepción de inseguridad.

Desde 2012 se han realizado unas 40 demoliciones, aunque muchas viviendas contienen amianto, lo que ha ralentizado los trabajos.

Medidas policiales

Cañizares ha recordado que la resolución de los problemas en esta zona requiere una intervención social, administrativa y urbanística coordinada entre Ayuntamiento y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y no puede limitarse únicamente a medidas policiales o urbanísticas.

El regidor ha concluido que el refuerzo de la seguridad "no es solo una cuestión de número de agentes", sino también de planificación, nuevos modelos de servicio y colaboración entre administraciones,