Daimiel, la escapada ideal esta Navidad en Castilla-La Mancha: casi un millón de luces, video mapping y mucho más

En pleno corazón de La Mancha, hay una pequeña ciudad que se alza como un destino de referencia estas navidades en Castilla-La Mancha. Se trata de Daimiel (Ciudad Real) que durante estas fechas más de 890.000 luces led iluminan sus principales calles, el mercado de la Plaza de España y monumentos.

El calendario navideño arrancará el próximo 13 de diciembre a las 19:00 horas con la IV Zambomba Flamenca en la explanada frente a la Casa de Hermandad de los Capuchinos. Ese mismo día, el grupo 'Los Secretos' ofrecerá un concierto a partir de las 22:00 horas en el Pabellón Ferial.

La zona joven albergará una de las novedades de este año el día 20, la concentración de vehículos tuneados organizada por Team Kapi Audio que congregará a curiosos y aficionados al motor.

El tradicional Belén Viviente de la asociación de pastores local se inaugurará también el 20 de diciembre y podrá visitarse los días 23, 24, 27 y 31 de diciembre de 2025, así como el 1 y el 5 de enero de 2026, en horario de 18:30 a 21:30 horas.

La Plaza de España será el escenario de una llamativa actividad en la víspera de Nochebuena: un vídeo mapping que proyectará un cuento de pascua "muy daimieleño" en la fachada de Persianas Mari José y el Banco Santander.

Este espectáculo de luz y sonido sustituye al espectáculo pirotécnico de otros años y se desarrollará en dos pases, a las 20:00 horas y a las 21:00 horas.

La música coral tomará el relevo el 21 de diciembre en el Teatro Ayala. A las 18:00 horas se celebrará el 32º Certamen de Villancicos organizado por el Coro Romero Virgen de la Cabeza. La carpa instalada en el interior del auditorio municipal ofrecerá fiesta y mucho baile en Nochebuena y Nochevieja.

La 'papanoelada motera' del grupo motero 'Los Colaos', el XI concierto 'Basement Band Christmas' y el bingo solidario de la Cofradía del Cristo del Consuelo y el Colegio Divina Pastora completarán junto al mercadillo y los adornos, la oferta navideña de Daimiel para el 24 de diciembre.

El artista Ricardo Fernández del Moral fusionará el flamenco y los villancicos en un esperado concierto el 26 de diciembre en el Teatro Ayala. El Tren Navideño volverá a transportar a vecinos y visitantes por todo el alumbrado hasta llegar a Brujilandia del 26 de diciembre al 4 de enero.

Ya el 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos visitarán las tres residencias de mayores antes de participar en la gran Cabalgata que concluirá con el discurso de Melchor, Gaspar y Baltasar en la Plaza de España.

Más allá de las luces, mercadillos, actividades infantiles y propuestas para recorrer el caso urbano iluminado, Daimiel está rodeada de un entorno natural privilegiado que en invierno adquiere un encanto especial.

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, declarado Reserva de la Biosfera y Humedal de Importancia Internacional, es un espacio natural para observar todo tipo de aves y ser testigo de momentos sobrecogedores como el emocionante regreso de las grullas al anochecer.

Durante estos meses la entrada al parque y el aparcamiento son gratuitos. Además de travesías por sus pasarelas, empresas de turismo activo ofrecen visitas guiadas y actividades ornitológicas. En la misma línea, la Laguna de Navaseca, situada a poca distancia del casco urbano, es otro enclave imprescindible para quienes buscan contacto directo con la fauna.

Por su parte, el yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer refleja el legado histórico de la misma que data desde la Edad de Bronce. Este complejo de 4.000 años de antigüedad es la única motilla excavada y restaurada en España y representa el vínculo de Daimiel con el agua y la agricultura.

Declarado Bien de Interés Cultural, la Motilla solo puede visitarse mediante recorridos guiados que muestran tanto el patio interior donde se ubica un pozo de 21 metros de profundidad como los restos de viviendas circulares que estaban organizadas alrededor de esta estructura hídrica. El origen de la denominación de 'Motilla' proviene de que tras el abandono de este yacimiento se generó un pequeño montículo, una "motilla' que destacaba en plena llanura manchega.

Los próximos 14,15 y 16 de noviembre Daimiel revive la leyenda negra de los siglos XVI y XVII de las persecuciones inquisitorias por los relatos de brujería que circulaban por sus calles. Esta décimo segunda edición de 'Daimiel, Pueblo de Brujas' propone actividades únicas como recorridos entre grullas (Brujas en vuelo), ponencias, proyecciones y espectáculos.

"Es solo un pequeño recordatorio de aquellos tiempos de oscurantismo, en los cuales tuvieron lugar macabros hechos que han trascendido hasta nuestros días. No por casualidad, se acuñó para dicha población el sobrenombre de «el pueblo de las brujas»" Javier Pérez Campos, periodista y escritor de Ciudad Real

La oferta se completa con rutas etnobotánicas, cuentacuentos para los más pequeños y experiencias gastronómicas como 'Tapas de Brujas'.

Más allá de las brujas y de los humedales, el patrimonio daimieleño alberga joyas religiosas como la iglesia gótica de Santa María la Mayor del siglo XV, San Pedro Apóstol, La Paz o los conventos de Mínimas y Pasionistas.

Esto no es todo, el Mercado Municipal de Abastos y el Centro de Interpretación del Agua y los Humedales, son las dos grandes obras del daimieleño Miguel Fisac, referente de la arquitectura orgánica y vanguardista manchega.

Por otra parte, La Venta de Borondo se consolida como un potencial de reclamo turístico tras la renovación de su tejado financiada por la Diputación de Ciudad Real. Este edificio con más de cinco siglos de historia y declarado Bien de Interés Cultural está estrechamente vinculado a la ruta cervantina y se espera que pronto sea completamente visitable.

Tras asumir su titularidad, el Ayuntamiento trabaja para convertirlo en un punto de atracción cultural. De igual forma, la Plaza de España será remodelada para convertirse en la 'Plaza de la Garza'. Un proyecto que reinterpreta las pasarelas de Las Tablas y generará islas ajardinadas, áreas de sombra y una lámina de agua para convertir este lugar en un espacio de encuentro multifuncional.

El municipio ciudadrealeño completa su oferta con una variada gastronomía con platos tradicionales como las gachas, el asadillo o el tiznao. Para cualquier duda o consulta sobre servicios y alojamientos puedes informarte a fondo en sus dos oficinas de turismo.

Este otoño, Daimiel invita a perderse entre humedales, leyendas y sensaciones únicas. Un destino para dejarse sorprender y conocer de primera mano el alma de La Mancha a través de experiencias auténticas y accesibles a todos los públicos.