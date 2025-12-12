PP y Vox aprueban el presupuesto "más inversor y más social" de la historia de la Diputación de Ciudad Real

Momento en que el pleno de la Diputación de Ciudad Real aprueba el presupuesto de 2026.

El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes, con el voto a favor de PP y Vox, y en contra de los diputados socialistas, el presupuesto general para el año 2026, que asciende a 174 millones de euros y que el equipo de Gobierno ha calificado como "el mayor, el más inversor y el más social" de la historia de la institución provincial.

El vicepresidente y responsable de Hacienda, Adrián Fernández, ha subrayado que estas cuentas "consolidan el apoyo a los ayuntamientos y refuerzan inversiones en cultura, deporte, turismo, bienestar social, empleo y lucha contra la despoblación", ha informado la Diputación en nota de prensa.

Fernández ha señalado este día como "transcendental" porque el pleno ha respaldado "el avance y la construcción de una provincia mejor y con más oportunidades", al tiempo que ha reivindicado la estabilidad del Gobierno de coalición y ha subrayado que "los datos de las cuentas desmienten cualquier relato de recortes".

Según ha detallado, el presupuesto crece un 5,45 %, lo que supone 9 millones más que el ejercicio anterior.

El primer capítulo dedicado a personal asciende a 35,47 millones, con la subida salarial del 4 % pactada con los sindicatos, mientras que el segundo capítulo de gastos corrientes alcanza 24,11 millones e incluye partidas como tres millones para acciones promocionales vinculadas a la Feria Nacional del Vino (Fenavin), 600.000 euros para un nuevo programa de liderazgo femenino en el medio rural y 250.000 euros para el Día de la Provincia.

Asimismo, también han quedado incrementadas las dotaciones para Cultura (1,89 millones), Deporte y Juventud (900.000 euros), el Geoparque y el nuevo Centro de Innovación Territorial.

Carácter social

Fernández ha destacado también el "carácter social" de las cuentas, que destinan 8,26 millones de euros a políticas para colectivos vulnerables, así como ha precisado que el capítulo de transferencias corrientes asciende a 55,82 millones e incluye 10,38 millones para un nuevo Plan de Empleo propio, 372.000 euros para la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y 500.000 euros para un nuevo programa de control de colonias felinas.

También se incorporan aumentos para clubes deportivos, asociaciones culturales, escuelas taurinas y el plan de emergencia social, que alcanza 1,25 millones; y la institución destina 23,41 millones a gasto corriente para ayuntamientos que junto a los consorcios de incendios y residuos eleva la cifra a 41,7 millones.

En inversiones, el presupuesto alcanza 16,01 millones, con un aumento del 17,45 % y una dotación de más de 11 millones para carreteras, y también se prevén mejoras en edificios, renovación del parque móvil y nuevos programas de desarrollo territorial.

Por otra parte, el capítulo de transferencias de capital incorpora 32,43 millones destinados a inversión municipal, en los que se incluyen 20 millones para el Plan de Obras y Renovación de Redes, 900.000 euros para un nuevo plan de videovigilancia, 500.000 euros para mejorar residencias municipales y otros 500.000 euros para asociaciones de personas con capacidades diferentes.

Además, la institución destinará 10 millones en anticipos reintegrables para ayuntamientos, con un año de carencia, y dos millones en ayudas a hermandades y cofradías.