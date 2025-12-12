PP y Vox aprueban el presupuesto "más inversor y más social" de la historia de la Diputación de Ciudad Real
Las cuentas, que solo han recibido el voto en contra del PSOE, ascienden a 174 millones de euros.
El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes, con el voto a favor de PP y Vox, y en contra de los diputados socialistas, el presupuesto general para el año 2026, que asciende a 174 millones de euros y que el equipo de Gobierno ha calificado como "el mayor, el más inversor y el más social" de la historia de la institución provincial.
El vicepresidente y responsable de Hacienda, Adrián Fernández, ha subrayado que estas cuentas "consolidan el apoyo a los ayuntamientos y refuerzan inversiones en cultura, deporte, turismo, bienestar social, empleo y lucha contra la despoblación", ha informado la Diputación en nota de prensa.
Fernández ha señalado este día como "transcendental" porque el pleno ha respaldado "el avance y la construcción de una provincia mejor y con más oportunidades", al tiempo que ha reivindicado la estabilidad del Gobierno de coalición y ha subrayado que "los datos de las cuentas desmienten cualquier relato de recortes".
Según ha detallado, el presupuesto crece un 5,45 %, lo que supone 9 millones más que el ejercicio anterior.
El primer capítulo dedicado a personal asciende a 35,47 millones, con la subida salarial del 4 % pactada con los sindicatos, mientras que el segundo capítulo de gastos corrientes alcanza 24,11 millones e incluye partidas como tres millones para acciones promocionales vinculadas a la Feria Nacional del Vino (Fenavin), 600.000 euros para un nuevo programa de liderazgo femenino en el medio rural y 250.000 euros para el Día de la Provincia.
Asimismo, también han quedado incrementadas las dotaciones para Cultura (1,89 millones), Deporte y Juventud (900.000 euros), el Geoparque y el nuevo Centro de Innovación Territorial.
Carácter social
Fernández ha destacado también el "carácter social" de las cuentas, que destinan 8,26 millones de euros a políticas para colectivos vulnerables, así como ha precisado que el capítulo de transferencias corrientes asciende a 55,82 millones e incluye 10,38 millones para un nuevo Plan de Empleo propio, 372.000 euros para la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y 500.000 euros para un nuevo programa de control de colonias felinas.
También se incorporan aumentos para clubes deportivos, asociaciones culturales, escuelas taurinas y el plan de emergencia social, que alcanza 1,25 millones; y la institución destina 23,41 millones a gasto corriente para ayuntamientos que junto a los consorcios de incendios y residuos eleva la cifra a 41,7 millones.
En inversiones, el presupuesto alcanza 16,01 millones, con un aumento del 17,45 % y una dotación de más de 11 millones para carreteras, y también se prevén mejoras en edificios, renovación del parque móvil y nuevos programas de desarrollo territorial.
Por otra parte, el capítulo de transferencias de capital incorpora 32,43 millones destinados a inversión municipal, en los que se incluyen 20 millones para el Plan de Obras y Renovación de Redes, 900.000 euros para un nuevo plan de videovigilancia, 500.000 euros para mejorar residencias municipales y otros 500.000 euros para asociaciones de personas con capacidades diferentes.
Además, la institución destinará 10 millones en anticipos reintegrables para ayuntamientos, con un año de carencia, y dos millones en ayudas a hermandades y cofradías.